Kvapilová si dává od beachvolejbalu pauzu, trénuje ve Wiesbadenu

Kvapilová tři roky hrála s Michaelou Kubíčkovou, která si nyní hledá novou spoluhráčku. Český beachvolejbal přišel pro příští rok o dva nejlepší dámské páry uplynulých let. Volno si totiž dává i Markéta Nausch Sluková, která tvořila dvojici s Barborou Hermannovou.

"Potřebuju si odfrknout. Všechny sezony byly náročné psychicky i fyzicky a vybralo si to daň. Potřebuju nabrat síly. Pro nadcházející sezonu si dávám pauzu a přesně nevím, jak to bude s beachem dál," řekla jednatřicetiletá Kvapilová v telefonickém rozhovoru ČTK.

Z šestkového volejbalu přešla k plážovému v roce 2016 a dva roky hrála s Kristýnou Kolocovou-Hoidarovou. V roce 2017 se staly vicemistryněmi Evropy, skončily deváté na mistrovství světa a ovládly domácí šampionát. "Ten rok byl skvělý," vzpomínala Kvapilová.

Po rozchodu s Hoidarovou-Kolocovou se dala dohromady s Kubíčkovou. "Míša do toho skočila odvážně. Těsně nám uteklo semifinále na Evropě a staly jsme se domácími mistryněmi. Prožily jsme hezké roky, plno krásných zážitků, ale i zklamání, což ke sportu patří," uvedla Kvapilová.

Nad podobou jejího návratu visí otazník. Uvažuje, že koncem příštího léta zkusí odehrát pár turnajů a pak se rozhodne. "Jestli to bude jako hráčka, jako trenérka, nebo třeba pomoc na svazu, abych posunula náš sport o kousek dál. Možností je dost," podotkla Kvapilová.

Nyní se vrátila do haly. Následovala svého německého přítele a pomáhá ve Wiesbadenu. Pracuje s mladými volejbalistkami. "Ukazuju jim cestu do profi sportu. Skočila jsem do toho rychle po sezoně. Jsou to cenné zkušenosti z jiného soudku," řekla bývalá univerzálka, která hrávala za pražský Olymp a dvě sezony strávila v Německu, kde se v roce 2015 stala nejvíce skórující hráčkou ligy.