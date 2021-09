Medaile je v pohodě, ale já chci titul, říká mecenáš Lvů Janeček

Už se to blíží. Ještě pár hodin a pražští Lvi vstoupí do volejbalové extraligy. V úterý ve 14.30 prosviští Unyp arenou úvodní balon duelu s Ostravou. Na tribuně nebude scházet ani mecenáš klubu Tomáš Janeček. Úspěšný podnikatel, jenž loni přiznal, že na účet Lvů zasílá devět milionů korun, bude mít dvě úlohy: jednak fanouška, ale také historicky prvního patrona zápasu. Po jeho skončení vyhlásí dle vlastní statistické aplikace SmartVolley nejužitečnějšího hráče a předá mu cenu.

„V této roli se cítím dobře a přijde mi logická. Stál jsem u zrodu SmartVolley, významně pomáhá našemu klubu. Je fajn, že jsem prvním patronem," uvedl šéf loni čtvrtého týmu extraligy a semifinalisty Challenge Cupu, který chce letos výš.

První utkání se blíží. Co prožíváte?

Uvědomil jsem si, jak moc mám sezonu rád. O jak „srdcařskou" jde pro mě záležitost. Tedy se těším a jsem plný očekávání. Bude zajímavé sledovat, v jaké formě je náš tým, jestli je správně naladěn i po lidské stránce. Věřím, že jsme velmi dobře připraveni. Ostrava naše ambice poprvé prověří.

Jaký jste typ fanouška?

Vášnivý. Emoce si prožívám naplno celým spektrem. Pokud vyhrajeme, mám radost. Když prohrajeme, jsem vážně smutný. I ten smutek si užiji. Beru to tak, že svými emocemi mohu věci trochu ovlivnit. Fandění může být jazýčkem na vahách vítězství nebo porážky.

Trenér a sportovní ředitel volejbalového klubu Lvi Praha Tomáš Pomr obklopený svými svěřenci.

Foto: Lvi/David Kratochvíl

Zároveň jste i hostitelem utkání. Je složité obě úlohy oddělit?

V životě zastávám spoustu rolí, musím se rozhodnout, do jaké vstoupím. Vědomě se rozhodnu, že se pro tu chvíli stanu fanouškem. Chci přece přispět. A fandím až do úplného konce. I za stavu 15:24 věřím, že se s výsledkem dá něco udělat. Zázraky se občas dějí.

Jako úspěšný podnikatel asi nejste zvyklý často prohrávat. Porážky ovšem k volejbalu patří. Jak se s nimi vyrovnáváte?

S prohrami se byznysmen často setkává. Umět je ustát a něco se z nich naučit je důležité pro následný úspěch. Za všech okolností ctím soupeře. Čím je silnější, tím je pro mě zajímavější. Tím totiž i vítězství stoupá na ceně. Ne, že bych rád prohrával, ale beru to jako běžnou součást životního spektra. Prohra mě nepřipraví o energii, motivuje mě. Více po ní hledáte chyby a snažíte se zlepšit.

V roli patrona zápasu vás budou následovat dva olympionici. Jaké je dělat jim „předskokana"?

Pro mě je olympionik někdo, kdo tvrdě makal a dostal se až na vrchol. Dokážu si jen vzdáleně představit tu dřinu, vytrvalost a vášeň, kterou svému sportu musel dát. Moc mě těší, že se takoví lidé s naším klubem spojují. Stejně tak, že budu mít možnost se s nimi seznámit.

Úspěšný podnikatel Tomáš Janeček chce volejbalové Lvy Praha dostat mezi absolutní českou špičku. V uplynulé sezoně bral tým z hlavního města čtvrtou příčku.

Foto: Lvi/David Kratochvíl

Může nastat i situace, že cenu předáte soupeři. Mrzelo by vás to?

Samozřejmě, ale v tu chvíli budu předávat cenu jako patron. Odevzdám ji celým srdcem a s absolutním respektem.

Lvi loni vyhlašovali útok na titul, letos na medaili. Není to ústup ze slávy?

Jedna věc jsou klubové cíle a druhá ty mé. Medaile je v pohodě, ale já chci titul.

K němu vám loni scházely například „vítězné typy". Už je máte?

Chtěli jsme do týmu přivést hráče, kteří i vizuálně dávají najevo, že chtějí vyhrávat. Takové extrovertní typy strhnou ostatní. Tuto úlohu očekávám od Milana Moníka a do jisté míry i Valerie Toduy. Ten má expresivní projev a měl by se stát miláčkem ochozů.

Záleží na tom, jestli „zhýčkaní Pražané" do Unyp areny dorazí. Navíc v době covidové...

Covid-19 neovlivníme. Uvidíme, zda už jsou fanoušci připraveni chodit. Osobně věřím, že jsou natěšení, že jim připravíme silné emotivní zážitky. Jejich počet se mi špatně odhaduje. Budu rád, pokud na běžné zápasy přijde 500 diváků a na play-off Unyp arenu vyprodáme. Ono bude záležet hlavně na nás – jak budeme hrát, jak uděláme zápasy atraktivní.