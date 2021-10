Jeřábková našla v Norsku ráj i anděla strážného

„Ani jsem si neuměla představit, jaká je to výhoda, když jsme v klubu dvě Češky. Bydlíme hned vedle sebe a za pár měsíců jsme se tak dokonale sžily, že to na mě působí, jako bych tam měla člena rodiny," těší 25letou házenkářku. „Jsme s Janinou jako sestry, předává mi házenkářské i životní zkušenosti, hlavně vítěznou mentalitu," tvrdí Jeřábková.

Nabídce špičkového klubu ze země házené zaslíbené nedokázala odolat. „Původně jsem neměla v plánu opouštět bundesligový Thüringen. Že by se mi ozval tým na nejvyšší úrovni, s tím jsem vůbec nepočítala," připustila česká reprezentantka, kterou oslovila možnost okusit Ligu mistrů. Tehdy netušila, že její nový zaměstnavatel v červnu prestižní soutěž vyhraje.

View this post on Instagram Příspěvek sdílený Markéta Jeřábková (@marketa_jerabkova5)

„Také proto máme v nové sezoně jen ty nejvyšší ambice a kádr doslova natřískaný reprezentantkami. Nejen z Norska, ale i dalších zemí," říká s odkazem na domácí Mörkovou, Dahlovou, Lundeovou, ale také Švédku Gulldenovou či Maďarku Tomoriovou. „S Janinou jsem se radila o všech stránkách přestupu a vyhodnotila si ho tak, že mi přináší jenom samá pozitiva. Taková nabídka se prostě neodmítá a rovnou se bere. Kdybych ten krok neudělala, určitě bych si to vyčítala," říká Jeřábková, která už poznala házenou v Maďarsku a Německu.

„Nebylo pro mě u Vipers jednoduché zapadnout mezi tolik hvězd, ale každá z hráček zná svou roli v týmu. Základní rozdíl bych viděla v norské mentalitě. Každý trénink je pečlivě rozmyšlený a svou intenzitou zaměřený na kvalitu," přibližuje a je ráda, že se všude domluví anglicky. „Moje norština je tragická, v tom se nemůžu s Janinou vůbec měřit. Sice je tu o rok déle, ale ona má talent na řeči a klidně se za týden naučí i čínsky," vykládá Jeřábková.

Kristiansand je podle ní nádherné místo pro život. Úžasná příroda, milí lidé všude kolem, je tu krásně. „Pro mě to celé zní jako rajská hudba, s Janinou mám vedle sebe i takového anděla strážného," hlásí česká spojka, která s norskými šampionkami podepsala dvouletý kontrakt. „Na rozdíl od dřívějších angažmá už nejde sednout o volném víkendu do auta a odjet domů za rodinou, ale i v tom pro mě spočívá výzva," říká sestra českého hokejového obránce, jenž hraje KHL nově za Spartak Moskva. „S Kubou si docela často vyměňujeme poznatky," dodává házenkářka, která s národním týmem dnes v Besanconu vstoupí do kvalifikace ME.

„Budou proti nám stát Francouzky, čerstvé olympijské vítězky, ale jít na hřiště se strachem, dopadly bychom špatně. Zkusíme si to s nimi rozdat, i když je asi jasné, že ve skupině spíš zabojujeme o druhé postupové místo s Chorvatkami. Moc se těším na nedělní zápas s nimi ve Zlíně, konečně u toho budou i diváci. Před lidmi má házená daleko větší grády," uvažuje.