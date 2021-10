Francie - Česko 38:22 České házenkářky na úvod kvalifikace mistrovství Evropy utrpěly debakl

České házenkářky na úvod kvalifikace mistrovství Evropy na překvapení nedosáhly a v prvním z šesti utkání čtyřčlenné skupiny utrpěly na půdě Francie debakl 22:38. Čerstvé olympijské vítězky a obhájkyně stříbra z posledního kontinentálního šampionátu rozhodly v Besanconu už do poločasu, který vyhrály 19:12. V druhém dějství pak svěřenkyně trenéra Jana Bašného podlehly favoritkám o devět branek.

V druhém z říjnových zápasů přivítají české reprezentantky v neděli ve Zlíně bronzové medailistky z posledního Eura Chorvatky. Nabitou čtyřčlennou skupinu doplňuje Ukrajina, na závěrečný turnaj v příštím roce, který hostí tři země, projdou první dva týmy.

"S výsledkem zápasu spokojení rozhodně být nemůžeme. Najdeme si tam i spoustu pozitivních věcí, ale na to, abychom uspěli proti Chorvatsku, se budeme muset zlepšit. Máme na to dva tři dny, abychom na tom zapracovali. Uděláme všechno pro to, abychom ten zápas odehráli lépe," uvedl v tiskové zprávě Bašný, jemuž zhořknul zápas proti Francii, kde od roku 1990 žije a trénuje tamní kluby.

Zatímco Francouzky nastoupily k prvnímu utkání od výhry ve finále olympijského turnaje na začátku srpna, Češky nehrály od dubnového vítězného play off o světový šampionát proti Švýcarsku. Do sestavy hostujícího týmu se po delší době vrátily Holanová, Stellnerová či Aspridu, za svobodna Ryšánková.

Český celek dokázal velkému favoritovi vzdorovat jen v samém úvodu, kdy vedl 1:0 a 2:1. Ještě do poloviny úvodního dějství se Bašného svěřenkyně držely na dostřel, ale poté už nadobro převzal otěže utkání favorit. Úřadující olympijské vítězky sérii tří gólů odskočily v 18. minutě na 14:9, těsně před pauzou pak zaznamenaly šňůru čtyř tref a do kabiny šly s pohodlným vedením 19:12.

"Dobře jsme začali, prvních 20 minut to bylo velmi dobré. Drželi jsme se soupeřem krok. Na konci prvního poločasu nám Francouzky utekly a my už jsme na ně nestačili," prohlásil Bašný.

Po přestávce domácí tým pokračoval místy až v exhibičním duchu. Českému celku nebyl nic platný ani oddychový čas, během něhož se trenér Bašný zlobil na své svěřenkyně za to, že se špatně vracejí do obrany. V druhé části druhé půle se už hra hostujícího týmu zcela "rozpadla".

"Francouzky byly lepší ve všech činnostech, byly rychlejší. V obraně jsme nestačili od začátku, to jsme však kompenzovali dobrým výkonem v útoku. Ve druhé půli už to bylo horší, prostě jsme nestíhali v obraně ani v útoku," uvedl Bašný.

Češky nakonec inkasovaly 38 branek, což je druhý nejvyšší počet od doby, co v roce 2010 převzal reprezentaci trenér Bašný. Více gólů pod ním reprezentantky dostaly jen v červnu 2011 při debaklu 26:42 od Černé Hory. Češky zároveň utrpěly nejvyšší prohru od prosince 2017, kdy na světovém šampionátu podlehly Norkám 16:34.