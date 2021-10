Liberecké volejbalové šampionky už vedou extraligu o bod

Hostující Hanačky ve třetím zápase sezony poprvé ztratily set i body a zisk alespoň jednoho zachránily ve vyrovnaném duelu v dramatické koncovce čtvrté sady. Odvrátily v ní tři setboly a samy proměnily druhý na 29:27. V tie-breaku už ale obrat ze stavu 0:2 na sety šampionky z roku 2019 nedokonaly a Ostravanky po výhře 15:11 oslavily stejně jako Liberec čtvrté vítězství v sezoně.

"Byl to z naší strany výborný vstup do zápasu proti Olomouci, která je jasným favoritem ligy. Bohužel jsme nebyli tak důrazní a agresivní další dva sety, ale důležité bylo, že jsme se vrátili do zápasu i po prohrané koncovce čtvrtého setu, řekl bych smolně prohrané. Holky odehrály bombastický zápas," pochválil ostravský tým jeho trenér Zdeněk Pommer.

Olomoucký kouč Martin Hroch žehral na špatnou defenzivu. "My jsme dneska hráli katastroficky v obraně, obzvláště na bloku. Věděli jsme, co máme blokovat, ale holt se nám ty hráčky nepodařilo zastavit. Tam bych asi viděl největší problém, jinak ta hra byla vyrovnaná," řekl.

V brněnském derby se Šelmami se dočkalo první výhry v sezoně Královo Pole (3:2), které přitom dosud dokázalo vedle Ostravy vzít bod i Liberci.

UNIQA extraliga volejbalistek - 4. kolo: Frýdek-Místek - Olymp Praha 3:1 (17, -13, 21, 17) Nejvíce bodů: Šnellyová 16, Ulumbelašviliová 13, Petrová 8 - Lukešová a Patočová po 11, Neumannová 10. Liberec - Prostějov 3:0 (20, 11, 20) Nejvíce bodů: Kvapilová 19, Kojdová 14, Nová 13 - Beránková 13, Fricová 10, Michalíková a Da Silvaová po 11. Přerov - Šternberk 0:3 (-21, -18, -23) Nejvíce bodů: Hutchinsonová a Dlouhá po 9, Gardnerová 8 - Herdová 13, Látalová a Kormendyová po 9. Ostrava - Olomouc 3:2 (22, 22, -20, -27, 11) Šelmy Brno - KP Brno 2:3 (26, -20, 20, -21, -12)