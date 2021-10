Reprízu volejbalového finále vyhrálo Karlovarsko, Lvům nepomohla ani podpora olympioničky

O nejvíce bodů z vítězné sestavy v zápase Karlovarska se postaral univerzál Patrik Jindra, který zakončil 27 rozeher a útočil s úspěšností 51 procent. Domácí zvládli těžkou bitvu před středeční odvetou předkola Ligy mistrů, kde bude proti rumunskému týmu Galati bojovat o šanci na základní skupinu. První duel vyhrál rumunský celek 3:2.

Další pětisetovou bitvu v extralize sehráli rivalové Beskydy a Ostrava, úspěšnější byl doma ve Frýdku-Místku tým Beskyd. Cenným skalpem Liberce vykročila opožděně do sezony Příbram. "Kocouři", předposlední celek minulé sezony, pod vedením nového kouče Martina Demara uspěli doma 3:0 nad soupeřem, v jehož sestavě nastupuje Demarův syn Lukáš.

Lvi doma zklamali

Kapitán Brna vyhlášený jako MVP zápasu se Lvy pochopitelně zářil. „Líbí se mi, že Lvi vyhlašují MVP. V zahraničí je to běžné. Třeba v Itálii se dekoruje i MVP měsíce. Touto cestou je fajn se vydat," ocenil snahu organizátorů. Stejně tak si rád vyměnil pár vět s patronkou. „S olympionikem se nesetkáváte každý den. Pro volejbal je to jen dobře," líčil. Zatímco Gillarová je pod vysokou sítí jako doma – ráda a dobře ho hraje ve druhé nejvyšší soutěži za Dobřichovice, Hrazdira oštěp v ruce nikdy nedržel. „A už k tomu nejspíše nedojde. Asi by mi vyletělo rameno," smál se. Na atletiku se dívá alespoň v televizi. „Českým oštěpařům fandím. I Ireně během olympiády," doplnil.

Volejbalovým Lvům Praha držela palce v duelu s Brnem i olympionička Irena Gillarová. Patronka utkání měla jedinou povinnost, dekorovat MVP zápasu podle aplikace SmartVolley. Cenu předala hostujícímu smečaři Michalu Hrazdirovi.

Lvi Praha

Gillarová mohla na nabídku Lvů kývnout, jelikož si nyní užívá volna. Za týden by to nešlo, to se vydá do Vysokých Tater na první fázi soustředění. „Čtrnáct dní budeme chodit po horách, zpevňovat kolena, nohy a snažit se nabrat všeobecnou fyzičku. Pak už jedeme do Špindlu a do Antalye, kde začneme makat naplno na stadionu," prozradila. V příští sezoně sleduje dva vrcholy – mistrovství světa a Evropy. „Chtěla bych postoupit do užšího finále, bojovat v top osmičce," sdělila. Cíle má i volejbalové. „Kluci z Brna podali skvělý výkon. Něco jsem od nich okoukla a brzy to v Dobřichovicích vytáhneme," žertovala.

To domácím volejbalistům do smíchu nebylo. Kapitán Lvů i české reprezentace Jakub Janouch ví, jaké to je porazit olympijské vítěze, tentokrát však jen obtížně hledal slova. „Nechci hledat výmluvy, bylo to špatné. Takhle hrát nemůžeme," zdůraznil. Podle elitního nahrávače byla největší chyba v hlavách. „Chybí nám sebevědomí, pak se v tom začneme plácat, soupeři se rozehrají a složitě se vracíme do zápasu," popisoval. Pražané podle něj zatím nenaplňují potenciál. „Na tréninku je to z naší strany úplně jiné. V zápasech se musíme se vším popasovat daleko lépe," dodal.

Šanci na reparát budou mít Lvi už ve středu, kdy se představí na palubovce Kladna. Tři dny na to zajíždějí k dalšímu venkovnímu klání do Odoleny Vody. „Dostali jsme facku. Dobře pro nás, že už na začátku sezony. Musíme se oklepat. Tíhu prohry si nemůžeme nést do dalších utkání," nabídl možný recept na „lepší příští" trenér Lvů Tomáš Pomr.

UNIQA extraliga volejbalistů - 3. kolo: Beskydy - Ostrava 3:2 (20, -33, -20, 20, 12) Nejvíce bodů: Mečiar 28, Motyčka 19, Muroň a Benda po 11 - Dvořák 27, Vancl 17, Polyňski 11. Ústí nad Labem - Odolena Voda 3:0 (20, 28, 21) Nejvíce bodů: Van Solkema 17, Lank a Tibitanzl po 10 - Ščadilov 14, Hladík 8, Carmody 7. Karlovarsko - České Budějovice 3:2 (18, -22, -24, 19, 11) Nejvíce bodů: Indra 27, Vašina 18, Patočka 9 - Schouten 18, Licek 15, Michálek 10. Lvi Praha - Brno 0:3 (-22, -20, -27) Nejvíce bodů: Mihajlovič 16, Skakič 13, Nedeljkovič 12 - Zmrhal 19, Hrazdira 17, Drahoňovský 15. Příbram - Liberec 3:0 (21, 22, 22) Nejvíce bodů: Madaloz 13, Hobern 11, Johansen 9 - Pavičevič 11, Veselý 7, L. Demar a Lux po 6.

1. Karlovarsko 3 2 1 0 0 9:4 305:272 8 2. České Budějovice 2 1 0 1 0 5:3 174:156 4 3. Ostrava 3 1 0 1 1 5:6 252:242 4 4. Ústí nad Labem 1 1 0 0 0 3:0 80:69 3 5. Příbram 1 1 0 0 0 3:0 75:65 3 6. Brno 1 1 0 0 0 3:0 79:69 3 7. Kladno 1 1 0 0 0 3:1 101:91 3 8. Lvi Praha 2 1 0 0 1 3:3 145:144 3 9. Beskydy 2 0 1 0 1 3:5 163:187 2 10. Odolena Voda 2 0 0 0 2 1:6 163:180 0 11. Liberec 2 0 0 0 2 1:6 144:169 0 12. Zlín 2 0 0 0 2 1:6 139:176 0

UNIQA extraliga volejbalistek - 5. kolo: Prostějov - Šelmy Brno 3:0 (19, 20, 25) Nejvíce bodů: K. Kvapilová 12, Fričová 11, Michalíková 8 - Komárková 15, Faltínová 10, Mikysková 9. Olomouc - Olymp Praha 1:3 (-25, -19, 22, -24) Nejvíce bodů: Šepelová 23, Babičová 16, Blancová 12 - Šimáňová 17, Patočková 15, Neumannová 10. Liberec - Frýdek-Místek 3:1 (-19, 16, 15, 12) Nejvíce bodů: N. Kvapilová 28, Nová 13, Kohoutová a Kojdová po 11 - Diatková a Ulumbelašviliová po 12, Hadáčková 7.