Volejbalový Ferguson? Mám k němu hodně daleko, namítá Nekola

Když jako kouč převzal volejbalový Liberec, Česku vládl premiér Jan Fischer, současnému šperku Sparty Adamu Hložkovi bylo šest a Jaromír Jágr válel v KHL za Omsk. Michal Nekola trénuje Duklu od jara 2009 a v létě načal u armádního klubu již třináctou sezonu. „Už to ani nepočítám, ale je pravda, že každý rok se mě na to číslo někdo ptá," přiznává s úsměvem bývalý kouč reprezentace.

Trénovat jeden klub třináct sezon v kuse je na české poměry raritou v jakémkoliv sportu. Pokud současný ročník dokončí a pod Ještědem setrvá i v tom následujícím, vyrovná rekordmana Zdeňka Pommera. Ten RH Praha vedl mezi léty 1979-1993.

„Samozřejmě by bylo hezký, pokud by se tak stalo. Známe se spolu velice dobře. Když jsem byl v devadesátých letech v Ústí, hrál jsem pod ním. Ale on v RH nejenže byl čtrnáct let, ale během té doby tam vyhrál sedm titulů. Tenkrát však byla úplně jiná doba, teď je konkurence mnohem větší," srovnává 51letý kouč.

V armádním klubu od roku 2009 vedl přes sto hráčů. „Lidi přicházejí a odcházejí, to je normální, jen já jsem možná výjimka," podotýká. Čím to, že pod Ještědem vydržel tak dlouho? „Vypovídá to o nějaké dobré a fungující spolupráci mezi trenérem a klubem. Jsem tady spokojen, klub má vždy ty nejvyšší ambice. Je pro mě čest, že tady mohu být a furt je o mé služby zájem," těší ho.

Díky výjimečnému sepětí s jedním klubem Nekola občas zaslechne, že je „volejbalovým Alexem Fergusonem". Tedy legendárním fotbalovým koučem, který cepoval slavný Manchester United dvacet sedm let.

„Poprvé mi to říkali už tak před pěti lety, jenže pořád si tak nepřipadám. Ferguson dokázal neuvěřitelné věci. Do toho mám ještě hodně daleko a musím se hodně snažit, abych se tomu alespoň trochu přiblížil," odmítá s úsměvem srovnání s mužem, jehož životopis před časem četl. Pravdou je, že zatímco Ferguson vyhrál 13 titulů, Nekola s Duklou dva. Poslední v roce 2016. „Věřím, že ho v Dukle ještě zažiju," doufá.

Legedární manažer Manchesteru United Alex Ferguson

Profimedia.cz

Do aktuální sezony však Liberec nevstoupil ideálně. Oba zápasy prohrál. Naposledy v Příbrami 0:3. Ambiciózní celek se totiž letos vyrovná s extrémní obměnou kádru. „Je složité dát to dohromady hned od začátku. Přišlo deset nových hráčů a v přípravě jsme neměli ani jednoho nahrávače, jeden (Bartůněk) byl se seniorskou reprezentací, druhý (Bryknar) s juniorskou. Ale věřím, že se budeme pomalými krůčky zlepšovat a výkony budou mít stoupající tendenci," uzavírá Nekola.