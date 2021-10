Česko o světové dvojky nepřijde! Myšlenky na nečekaný konec zahnaly

Bylo by to hodně nečekané rozhodnutí, ale bylo ve hře. Světové beachvolejbalové dvojky Ondřej Perušič a David Schweiner po olympiádě v Tokiu zvažovali, že nebudou na kurtech spolu pokračovat. Ale teď definitivně potvrdili: Jedeme dál! Proč? Podívejte se v následujícím videu.

Váhání nebylo způsobeno nešťastným vyzněním her v Tokiu, kde po koronavirové nákaze přišli o jeden zápas a pak nepostoupili ze skupiny, ale spíše jejich dlouhodobými plány. Olympiádu si dali jako dlouhodobý horizont, do něhož skloubí studium a hraní, po něm si zvolí, jestli se vydají cestou profesionálního sportu, nebo civilních profesí.

Jasnou vizi měli už po olympiádě. „Takhle jsme nechtěli naši kariéru zakončit, radši bychom se loučili hezčím výsledkem v Paříži,“ přiznává Perušič.

„A tak jsme si už po Tokiu řekli, že když na tom budeme zdravotně dobře a budeme mít ideální podmínky, chceme spolu hrát dál. Podmínky jsou splněné, tak můžeme pokračovat další tři roky a pokusíme se kvalifikovat do Paříže,“ líčí Schweiner.

Jaké byly ty klíčové podmínky? Dostatečné finanční zajištění přípravy a pokračování italského trenéra Andrey Tomatise s asistenem Mattem Gallim a kondičním koučem Valeriem Vaccarem, kteří se navíc do dění v českém plážovém volejbale zapojí ještě intenzivněji.

V novém projektu se totiž po boku Perušiče se Schweinerem objeví i mladí talenti s výhledem na olympijské hry v Los Angeles 2028. Zhruba pět hráčů by se mělo střídavě účastnit týmové přípravy.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner.

Kateřina Šulová, ČTK

„Teď tu asi není nikdo, kdo by nás mohl nahradit, ale je tu dost kluků, kteří nejsou o nic horší než my v jejich věku,“ ví Perušič. „Bude to chvilku trvat, ale věřím, že vytáhneme mladé kluky na mezinárodní úroveň,“ přitakává italský kouč Tomatis, jehož přínos k týmovým úspěchům si hráči nemůžou vynechválit.

„Andrea se vždy staral i o ostatní hráče a trenéry, což není samozřejmé, spousta světových koučů si drží know how pro sebe. Teď se ta spolupráce prohloubí, a i se mu zaplatí,“ vysvětluje gestor Českého volejbalového svazu Vít Mařík.

České plážové jedničky teď čeká odpočinek a pak snad završení jejich studijních etap. Schweinera čekají státnice na Vysoké škole ekonomické, Perušiče na právnické fakultě.

„David je v přípravě napřed, ale chtěli bychom školu ukončit v lednovém termínu, protože v létě už by to bylo spolu s cestováním náročné,“ tuší Perušič, jenž se nyní odreagovává i na šachových turnajích. „Nejsem Magnus Carlsen, ale daří se mi končit ve středu pole,“ usmívá se.