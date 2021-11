Benfica - Karlovarsko 2:3 Volejbalisté Karlovarska nakročili do skupinové fáze Ligy mistrů

Volejbalisté Karlovarska vyhráli v závěrečném třetím předkole Ligy mistrů v Lisabonu nad Benficou 3:2 a nakročili do skupinové fáze elitní evropské soutěže. Odveta se v Karlových Varech bude hrát ve středu 10. listopadu od 18:00, český šampion v ní potřebuje zvítězit jakýmkoli poměrem setů.

První dějství zápasu vyšlo karlovarským volejbalistům v Lisabonu náramně. Střídající smečař Ihnát se blýskl třemi esy a od stavu 13:14 se Benfica dokázala prosadit už jen třikrát.

V druhé sadě si naopak portugalský celek vybudoval až šestibodový náskok, ale neudržel ho. Setbol hostům zařídil Vašina útokem ze zadní zóny a hned v další rozehře nepustil míč na západočeskou stranu dvorce dvojblok Patočky s Indrou.

V třetím setu Karlovarsko smazalo čtyřbodovou ztrátu, jenže po vyrovnání na 22:22 závěr nezvládlo. Do koncovky pak dospěla po řadě nepřesností na obou stranách i čtvrtá sada, hosté v ní nevyužili tři mečboly a po Oliveirově esu prohráli 26:28.

V tie-breaku však byli Západočeši stále nad svým soupeřem a i po chvilkovém zaváhání nakonec uspěli. Závěr patřil blokařům - Patočka na síti zastavil domácí útok a Zajíček proměnil mečbol technickým servisem. Mužem zápasu byl univerzál Indra, který hostům zařídil 24 bodů, osmnáctkrát bodovalo Karlovarsko blokem.

Svěřenci trenéra Jiřího Nováka v prvním předkole přešli přes rumunský klub z Galati a ve druhém si poradili s Mladostí Záhřeb. V základní části Ligy mistrů by se Západočeši dostali do skupiny D k týmům z Berlína, Nového Sadu a Petrohradu. V případě vyřazení s Benficou by Karlovarsko pokračovalo v osmifinále Poháru CEV.