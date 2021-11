Volejbaloví Lvi si smlsli na Kocourech, teď zamíří do Evropy. Silný sok ani covid je neděsí

Paráda. Volejbaloví Lvi válí. V sedmém kole extraligy „smázli" příbramské Kocoury 3:0 a po rozpačitém úvodu se vyšvihli na třetí místo tabulky. Svěřenci trenéra Tomáše Pomra se tak vítězně naladili před pondělní cestou do Rumunska, kde je čeká úvodní klání poháru CEV proti Arcadě Galati. Cestovat nyní do země hraběte Drákuly není žádný med – v tamních nemocnicích je hlava na hlavě, koronavirová čísla tam strmě stoupají. „Nebojíme se Arcady ani covidu-19. Strach ze soupeřů si nikdy nepřipouštíme a nemoc už je tu s námi dlouho. Nabrali jsme nějaké zkušenosti. Musíme být ostražití, důslední a nesmíme být nikdy lhostejní," uvedl kouč Pražanů.

V sobotu večer se musel cítit na lavičce jako v ráji. „Byl jsem spokojený, jelikož jsem nemusel hráčům nic vytýkat. Jeli přesně podle plánu. Hezky se na to koukalo," usmíval se Pomr po bitvě se soupeřem, který dokázal vyhrát na půdě mistrovského Karlovarska a vysloužil si nálepku největšího překvapení soutěže. „Čekali jsme těžkou práci. Snad proto, že jsme byli tak důkladně připraveni, všechno vypadalo ve finále lehce. Soupeře jsme k ničemu nepustili," doplnil.

Pomr po zápase hráčům pogratuloval a naordinoval jim na neděli povinné volno. „Program je náročný. Ve čtvrtek jsme hráli Český pohár ve Zlíně, v sobotu extraligu," připomněl. Zatímco jeho svěřenci budou odpočívat, trenér bez volejbalu nezůstane. „Já si nohy nahoru nedám. Budu se balit a koukat na zápasy Arcady. Doteď jsem detailně studoval hru předešlých soupeřů," popisoval.

Pondělní program Lvům asi nikdo nezávidí. Ráno se v 8.30 sejdou v posilovně. Po cvičení zamíří do Ruzyně, kde na ně ve 12.40 čeká odlet, v 15.30 je plánovaný přílet do Bukurešti. Tam si následně „užijí" další čtyřhodinové cestování na východ Rumunska – jen pár kilometrů od hranice s Moldavskem. „Nic speciálního hráčům radit nebudu. Profesionální sportovci jsou na cestování zvyklí. Každý z nich má svůj postup, jak si v dané situaci udělat maximální pohodlí," sdělil Pomr.

MVP zápasu s Příbramí podle aplikace SmartVolley tentokrát vyhlašoval český olympionik Petr Frydrych (vpravo). Stal se jím smečař Lvů Luke Smith.

Na úterní ráno naplánoval opět posilovnu a večer přijde na řadu předzápasový trénink. Na nějaké procházky městem, jež má ve znaku plachetnici, a tudíž je protkáno loděnicemi, prý čas ani chuť nebude. „Rumunsko má moc špatná koronavirová čísla, minimální proočkovanost. Od 25. října tam panuje lockdown. Nic jiného než hotel a hala nás tam nečekají," vysvětloval trenér.

Veškeré zázemí prý splňuje nejpřísnější kritéria. Alespoň to tvrdil kouč Karlovarska Jiří Novák. Západočeši do Galati cestovali v předkole Ligy mistrů a Arcadu ve zlatém setu vyřadili. Pomr tak věděl, komu bezprostředně po losu zavolat. „Klub je bohatý a je to znát," prozradil trenér Lvů. I nějaké debaty o síle soupeřů proběhly. „Jirka mi říkal, že musíme hrát dobře, abychom přes Arcadu přešli. Doufám, že tak hrát budeme a postoupíme," zdůraznil.

Jinak si netroufá označit favorita. „Arcada má ambiciózní tým, který byl stavěný pro Ligu mistrů. Mají rozpočet, o kterém se nám může jen zdát. Karlovarsko ale ukázalo, že jsou k poražení," líčil Pomr. „Mají nadprůměrně vysoké hráče, určitě budou silní na bloku. Musíme být rychlí a chytří. Hrát poctivý volejbal. Nechybovat, a jakmile budeme mít příležitost bodovat, tak ji využít," nastínil možnou cestu, která by na soupeře mohla platit. „Budu spokojený, pokud podáme výkon, na který máme. Na co to bude stačit je otázka. K dispozici máme domácí odvetu, což je veliká výhoda," dodal před duelem, který se odehraje v Galati ve středu od 17 hodin, trenér pražských Lvů.