Do nominace házenkářů na ME se nevešli Sobol a Šlachta

Do šestnáctičlenné nominace českých házenkářů na mistrovství Evropy v Chorvatsku se nečekaně nevešel zkušený Jan Sobol. Třiatřicetiletý křídelník přitom startoval s národním týmem na posledních šesti velkých turnajích. Do konečného výběru pro šampionát se nedostal ani pivot Petr Šlachta. Čeští trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš dnes zúžili o dva hráče kádr, který se připravuje v Brně.

"Bylo to pro nás těžké rozhodování. Zásadně nová situace, protože v těch ostatních nominacích jsme měli vždy jasno, jak sestavu uděláme. Na tohle mistrovství to bylo asi pro nás nejtěžší, rozhodovali jsme se do poslední chvíle a rozsekli jsme to až včera večer," řekl novinářům Kubeš.

"Bylo to opravdu těžké, v potaz jsme brali to, co nás může potkat na mistrovství. Z toho důvodu to nakonec padlo na tyhle dva. Rozhodovali jsme se do poslední chvíle. Variant bylo několik, dlouho jsme nad tím seděli," dodal Filip.

Doplatil na slabší formu

Překvapením je vyřazení Sobola. Pravý křídelník z francouzského týmu Dijon Bourgogne startoval na posledních čtyřech evropských a dvou světových šampionátech, kterých se český celek zúčastnil. V jeho neprospěch hrála aktuální slabší forma, v závěrečném přípravném zápase s Rakouskem neskóroval.

"Jak to nese? Asi žádný hráč z toho nebude nadšen, jeden z faktorů byla asi momentální forma," podotkl Filip. "Určitě tam bylo víc těch faktorů. Řekli jsme si dopředu, že pojedeme na ME s hráči, o kterých si myslíme, že mají největší šanci nám pomoci udělat dobrý výsledek," dodal Kubeš.

Hned sedm z šestnácti nominovaných se představí na velké akci poprvé v kariéře. Premiéra na závěrečném turnaji čeká na Jakuba Svitáka, Jana Landu, Stanislava Kašpárka, Dieudonneho Mubenzema, Tomáše Čípa, Milana Kotrče a Štěpána Zemana.

Český celek se představí na první velké akci po říjnovém konci kariéry opory Filipa Jícha. Kvůli zranění scházejí také střelec Tomáš Babák, Petr Linhart a Milan Škvařil, z rodinných důvodů pak Miroslav Jurka.

Do šampionátu vstoupí národní tým v sobotu proti Španělsku, dalšími soupeři v těžké základní skupině budou Dánsko a Maďarsko. Do další fáze projdou tři celky.