Šlágr je blízko! Pelhřimov možná uvidí na písku souboj českých hvězd Kiki a Maki

Hned tři domácí páry se dostaly do hlavní vyřazovací části beachvolejbalového turnaje CEV Masters v Pelhřimově. Základní skupinu vyhráli čeští reprezentanti Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří po dvou výhrách postoupili přímo do čtvrtfinále. Stejnou bilanci si připsaly také Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou. Ty ve čtvrtfinále možná narazí na Kristýnu Hoidarovou Kolocovou s Michalou Kvapilovou, které v základní skupině jednou prohrály, a v sobotu na ně čeká rozhodující utkání o postup. Fanoušci by se tak mohli těšit na souboj bývalých parťaček, které sbíraly úspěchy a porážely nejlepší páry.

Jeden z nejlepších dní své kariéry mají za sebou Perušič se Schweinerem. Mužské české jedničky nejprve zdolali rakouský pár Doppler - Horst 2:1 na sety. Pak porazili švýcarské duo Beeler - Krattiger a v Pelhřimově mají jistotu, že skončí nejhůře na páté příčce.

„Před turnajem jsme chtěli skončit minimálně desátí. Je to skvělé, máme o dvě výhry víc, než jsme čekali a k tomu navíc postup do čtvrtfinále," radoval se Perušič. „Jsem nadmíru spokojený s tím, jak jsme hráli. Vymýšleli jsme minimum hloupostí," doplnil parťáka Schweiner. „Už tohle je jeden z největších úspěchů naší kariéry."

Na soupeřky budou v sobotu čekat Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou. V základní skupině si nejprve poradily se slovenskými reprezentantkami Strbovou a Dubovcovou 2:1 (14; -22; 10). Stejným poměrem na sety poté přehrály německé duo Ittlingerová - Behrensová.

„Byl to typický zápas halového beache, kde hraje roli podání. Spousta es, spousta opravdu těžkých servisů. První set jsme hodily raději co nejdříve za hlavu a soustředily se na ten další. To možná nakonec zaskočilo Němky, jakým způsobem jsme se do utkání vrátily," popisovala Sluková. „Už teď jsme v top pětce, což je úspěch. V Pelhřimově jsou totiž týmy na úrovni Světové tour," radovala se její kolegyně Hermannová.

V prvním utkání se naopak výrazně trápila Hoidarová Kolocová s Kvapilovou, když prohrály s ruským párem Bocharová - Voroninaová 1:2 na sety. „Naše hra vůbec nevypadala tak, jak by měla. Nelze Rusky nepochválit, ale takového soupeře bychom měly zatlačit," stěžovala si Kolocová.

Výrazné zlepšení české dvojice přišlo až ve druhém zápase proti Nizozemkám Stubbeové s Van Ierselovou. „Do zápasu jsme nastoupily s tím, že není co ztratit. Začaly jsme víc smečovat, přitvrdily na servisu a bylo to," pochvalovala si Kvapilová. „Doufáme, že nám to tak půjde i zítra a že se dostaneme dál, než jen do dalšího kola," přála si Kolocová.

V souboji o čtvrtfinále vyzve Kolocová s Kvapilovou polský pár - Kinga Kolosinská s Katarzynou Kociolkovou. Pokud uspějí, utkají se v ostře sledovaném duelu se Slukovou s Hermannou, čímž by se opakoval loňský souboj o domácí titul. Na Masters v Pelhřimově s dotací 50 tisíc eur (1,25 miliónu korun) dále nepokračují po dvou prohrách tři české páry - Marcel Mysliveček s Martinem Piherou, Václav Berčík s Honzou Dumkem i Martina Bonnerová se Šárkou Nakládalovou.