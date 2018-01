Český souboj v Pelhřimově vyhrály Kolocová s Kvapilovou

Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou porazily ve čtvrtfinále turnaje CEV Masters v plážovém volejbalu v Pelhřimově nejvýše nasazené Markétu Nausch Slukovou a Barboru Hermannovou 2:1. V neděli dopoledne budou usilovat o postup do finále proti finské dvojici Taru Lahtiová, Anniina Parkkinenová. Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem skončili po čtvrtfinálové prohře pátí.

"Podruhé za sebou jsme je porazily a opět to bylo těžké, jako vždy," uvedla Hoidarová Kolocová na svazovém webu. "Jsou hrozně dobrý tým, vždy se na ně snažíme připravit co nejlépe. Jsme šťastné, že to dneska vyšlo," dodala.

Nausch Sluková s Hermannovou hrály před týdnem semifinále na halovém turnaji Světového okruhu v Haagu, v Pelhřimově se však mezi nejlepší čtyřku nedostaly. Do čtvrtfinále postoupily přímo, zatímco Hoidarová Kolocová s Kvapilovou musely v play off nejprve odehrát osmifinálový zápas s polským párem Kinga Kolosiňská, Katarzyna Kociolková.

Nad tím zvítězily 23:21, 21:19, proti krajankám však potom v úvodní sadě uhrály jen 15 bodů. Druhý set ale před zaplněnou halou vyhrály 21:18 a rozhodující tie-break vyzněl jednoznačně pro ně 15:9. "Začaly jim tam padat bodíky, my naopak ve druhém a třetím setu obtesávaly hřiště. Takhle holt halový beach vypadá, kdo je úspěšnější na servisu, má výhodu. Byly dravější, zahrály lépe a vyhrály zaslouženě," uznala Nausch Sluková.

Nausch Slukové a Hermannové se tak nepovedla odveta za prohrané finále domácího šampionátu v září v Praze a v Pelhřimově skončily na pátém místě. "Dáme si pár dní volna, pak vyrazíme někam ven a budeme trénovat na první pětihvězdičkový turnaj na Floridě," doplnila Nausch Sluková.

Jejich přemožitelky mají v Pelhřimově před sebou ještě dva nedělní zápasy. Semifinále proti Finkám začne v 9:00. "Odpočineme si, dojdeme na fyzio, na masáž a pečlivě se připravíme na zítřek. Budeme se snažit urvat nějakou medaili," řekla Kvapilová.

Do čtvrtfinále mužského turnaje se po dvou výhrách v základní skupině dostali Perušič se Schweinerem. S lotyšskou dvojicí Martins Plavinš, Edgars Točs, která před týdnem triumfovala v Haagu, však prohráli 16:21 a 21:23.