Senzační házenkářská proměna. Češi porazili olympijské vítěze

O prvotřídní senzaci se postarali čeští házenkáři, když na mistrovství Evropy v chorvatském Varaždínu porazili úřadující olympijské vítěze Dány o gól - 28:27. V posledním utkání základní části by si národní tým k postupu ze skupiny mohl dovolit i prohru s Maďary o tři góly, pokud Španělsko udrží neporazitelnost. Remíza posune Česko dál bez ohledu na další výsledky.

Heroickým výkonem dali reprezentanti zapomenout na úvodní debakl od Španělů a vytáhli se proti favoritovi, čímž se razantně přiblížili nečekanému postupu ze skupiny. Vítězný gól dal minutu před koncem v oslabení Horák. „Věděli jsme, že nás v těžké situaci musí zdobit urputnost a enormní nasazení, dokázali jsme šlapat od první do poslední minuty," řekl doyen týmu, 38letý gólman Martin Galia.

Národní tým dokázal od začátku čelit síle Dánů skvělým výkonem brankáře, zakončení na sebe bral ze střední spojky Zdráhala a díky enormnímu nasazení všech hráčů v českém dresu byl zápas navzdory papírovým předpokladům nesmírně vyrovnaný.

Dánové se nedostali do vyššího vedení než o tři góly (23:20 ve 42. minutě), Češi ale vzorně pracovali v obraně a nebojácně se vrhali do útočných akcí. Velikou jistotou byl v závěru Galia, jenž pochytal neuvěřitelné množství šancí včetně dvou sedmiček. Koncovka byla i o tom, kdo bude mít pevnější nervy, a to měl mladý český tým, který táhli ostřílení Zdráhala s Horákem a k nim se přidala nebojácná spojka Kašpárek.

Euforie po vítězství byla bezbřehá, ale zasloužená. Česko dokonale zaskočilo adepta na medaile. „Dokázali jsme odehrát maximum toho, čeho jsme schopni jako tým. Kluci museli jít na hranici své normální výkonnosti, aby měli šanci uspět a teď si mohou tu chvilku radosti užít," říkal trenér Jan Filip, podle nějž nesmí hráči létat v oblacích. „Je nutné stejně poctivě zkusit za to vzít i s Maďary a třeba se přiblížíme zázraku," pokračoval kouč.

Zatímco premiérový duel se Španělskem končil národní tým v hluboké herní depresi, proti Dánsku Češi vyhecovaní hlasitými fanoušky předváděli svou nejlepší házenou za poslední roky. „Dánové jsou technicky jedno z nejvyspělejších mužstev na světě, mají spoustu hvězd, ale my jsme našli způsob, jak je trápit, trápit a nakonec i porazit," těšilo Filipa.

Když pak hrál soupeř poslední půl minuty s převahou dvou hráčů v poli, Galia v kritické chvíli vytáhl zákrok večera. Češi si vzali oddychový čas, posledních 20 sekund ve dvojnásobném oslabení už takticky zvládli perfektně.

Utkání skupiny D mistrovství Evropy házenkářů ve Varaždínu: ČR - Dánsko 28:27 (15:16) Sestava a branky ČR: Galia, Mrkva - Zdráhala 8, Kašpárek 5, Hrstka 4/1, Horák 4, Číp 3, Bečvář a Petrovský po 2, Stehlík, Mubenzem, Kasal, Zeman, Landa, Kotrč, Sviták. Nejvíce branek Dánska: M. Hansen 7/2, Lauge Schmidt a Zachariassen po 6. Rozhodčí: Gousko, Repkin (oba Běl.). Sedmimetrové hody: 3/1 - 5/3. Vyloučení: 4:3. Maďarsko - Španělsko 25:27 (12:13) 1. Španělsko 2 2 0 0 59:40 4 2. Dánsko 2 1 0 1 59:53 2 3. ČR 2 1 0 1 43:59 2 4. Maďarsko 2 0 0 2 50:59 0