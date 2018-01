Volejbalisté Liberce, Karlovarska i Brna v evropských pohárech prohráli

Dukla vstoupila do duelu se čtvrtým týmem italské ligy odvážně a bez respektu. Po celý úvodní set svěřenci trenéra Michala Nekoly drželi vyrovnanou partii. Od stavu 17:17 převzali do svých rukou režii koncovky. Italský soupeř stačil za stavu 24:21 pro Duklu pouze odvrátit dva setboly. Dílčí úspěch liberecké volejbalisty povzbudil. Udávali tempo zápasu ještě do poloviny druhého setu, v němž vedli 14:11.

"Do té doby jsme hráli fantastický volejbal na hranici rizika. S tímto záměrem jsme proti silnému italskému týmu šli," řekl trenér Dukly Liberec Nekola.

Ovšem to bylo ze strany Dukly všechno, dál už hráči nestačili držet krok. Zkušený italský tým přehrával protivníka zejména precizní obranou na síti a nedal domácím volejbalistům nejmenší naději na zvrat. Hlavní oporou Dukly byl Jan Štokr, který si připsal 25 bodů.

Karlovarsko mělo s Näfelsem, který je ve švýcarské lize momentálně třetí, větší naději na úspěch. Švýcarský tým vedený českým trenérem Daliborem Polákem ale svého protivníka zaskočil v prvním setu po slabším úvodu větší přesností. Karlovarsko se probralo ve druhém dějství, které vyhrálo 25:19. Na slibný výkon ale svěřenci trenéra Jiřího Nováka v dalších dvou setech nenavázali, přenechali soupeři iniciativu a prohrou si zkomplikovali před odvetou ve Švýcarsku postupové naděje.

Brňanům v italské Ravenně nevyšel plán potrápit favorizovaného soupeře. Svěřenci trenéra Ondřeje Marka za pouhých 65 minut prohráli 0:3, ani v jednom setu se nedostali přes hranici dvaceti bodů. Hlavní oporou Brna byl Jan Pražák, který si připsal 10 bodů.