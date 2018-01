Satoranský odehrál 25 minut, Washington podlehl Charlotte

Wizards se v Charlotte nepovedl vstup do utkání. Soupeř poslal do jejich koše 12 z prvních 13 střel a do přestávky nezpomalil. V poločase měli Hornets na kontě 77 bodů, čímž stanovili nové klubové maximum, a díky tomu o 16 bodů vedli. Ve druhé půli si domácí vypracovali náskok až 28 bodů, který si už pohlídali. Na lavičce už u toho byl po jednadvacetizápasové absenci trenér Steve Clifford.

"I když jsme měli k dobru 25 bodů, on (trenér Clifford) na nás nepřestával křičet, protože nebyl pořád s něčím spokojený. A nevypadal moc šťastně ani po zápase," rozesmál se Nicolas Batum. "Hodně mi chyběl a jsem opravdu rád, že už je zpátky," dodal. Hornets bez svého hlavního kouče, který trpěl bolestmi hlavy způsobenými nespavostí, vyhráli devět utkání.

Michael Kidd-Gilchrist se pod druhý triumf za sebou podepsal 21 body, pivot Dwight Howard 18 body a 15 doskoky. Dvouciferná čísla v počtu nastřílených bodů měli všichni členové základní pětky a další dva náhradníci. Na straně Washingtonu se přes deset bodů dostali ze zahajovací sestavy jen John Wall (12 bodů, 9 asistencí) a Bradley Beal (26 bodů). Střídající Kelly Oubre přidal 16 a Mike Scott 18 bodů, Jason Smith přispěl 10 body.

Favorit otáčel zápas ve druhé půli

"Musím prostě najít hráče, kteří budou více bojovat," uvedl trenér Scott Brooks. "Není to jen o tom, kdo dostane kolik minut a promění střel. Bez bojovnosti to nejde, zase se to ukázalo a my za to zaplatili," dodal kouč Washingtonu, který prohrál podruhé za sebou.

Nejlepší tým ligy Golden State si připsal další triumf, ale zápas v Chicagu musel otáčet ve druhé půli. Hosty táhli za úspěchem Klay Thompson (38 bodů, sedm proměnných trojek) a Stephen Curry (30 bodů a devět doskoků). Kevin Durant sekundoval 19 body, osmi doskoky a sedmi asistencemi.

Toronto si poradilo s Detroitem 96:91 díky lépe zvládnutým závěrečným minutám. San Antonio táhl za výhrou 100:95 v Brooklynu LaMarcus Aldridge, autor 34 bodů. Miami zvítězilo 106:101 v Milwaukee, o což se zasloužil hlavně Hassan Whiteside, který zaznamenal 27 bodů, 13 doskoků a šest bloků. Oklahoma porazila Los Angeles Lakers 114:90 zejména zásluhou 27 bodů Carmela Anthonyho.