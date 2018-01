Zelenáč Slavík zářil proti Nymburku. Trenér mi důvěřuje a já si toho užívám, říká 18letý basketbalista

Za necelých pětadvacet minut na palubovce se stal jednoznačně nejužitečnějším domácím hráčem, což podpořil patnácti body a stoprocentní střelbou za tři body. „Ale nesmí mi to stoupnout do hlavy. Musím dál makat. Těch patnáct bodů na tom nic nezmění," říkal Slavík.

Jen slova chvály měl pro nečekanou hvězdu utkání 17. kola kouč Opavy Petr Czudek. „Přesně proto tady Kuba je. Je to mladý kluk, který to má v hlavě srovnané a tvrdě na sobě pracuje," chválil Czudek 18leté křídlo, které kromě zápasů v basketbalové lize zvládá i první ligu za Snakes Ostrava. „Jsem za něj moc rád, že se dokázal prosadit proti tak silnému soupeři, jakým Nymburk je. Jak říká klasik ‚tak je to správné, tak to má být'," vypůjčil si Czudek hlášku z románu Miloslava Švandrlíka Černi baroni.

Přestože se Opava musela obejít bez tří hráčů, vinou zranění sledovali jen z lavičky utkání pivoti Kvapil s Bujnochem a rozehrávač Bukovjan, dokázali s favoritem držet krok celý poločas. „Nymburk má vynikající tým se skvělými cizinci i Čechy," uznal Slavík, který po vyfaulování jediného pivota Gniadka zaskakoval i pod košem. „Bylo to překvapivé, na tomhle postu nehrávám. Ale v poslední době mi trenér důvěřuje, dává mi minuty, takže si to užívám," řekl student 4. ročníku sportovního gymnázia Emila a Dany Zátopkových v Ostravě.

Do Opavy přišel před touto sezónou společně s dalšími mladíky Jiřím Štěpánkem a Lukášem Bukovjanem s prvoligového Snakesu Ostrava „Angažmá v Opavě je úplně super, i když je pro mě trochu těžké skloubit ho se školou," připustil Slavík, kterého zanedlouho čeká maturita. Spousta sportovců tento přelom odkládá, to ale Slavík nechce. „Snad to všechno zvládnu a nebude to můj případ," usmál se talentovaný basketbalista.