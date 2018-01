Házenkář Kašpárek od příští sezóny bude hrát za Szeged

Házenkář Stanislav Kašpárek od příští sezóny změní působiště a z týmu Balatonfüredi zamíří do dalšího maďarského celku Szegedu. Jednadvacetiletý hráč, který v těchto dnech s reprezentací startuje na evropském šampionátu, se aktuálně druhému celku maďarské ligy a pravidelnému účastníkovi Ligy mistrů upsal na tři roky.

Kašpárek patří na mistrovství Evropy v Chorvatsku k nejlepším českým hráčům, přestože je jedním ze sedmi debutantů na velké akci. Při úvodním debaklu od Španělska byl s pěti góly nejlepším týmovým střelcem, stejně branek dal při senzační výhře 28:27 nad Dánskem a ve středu přispěl k vítězství 33:27 nad Maďarskem třemi trefami. Český celek vybojoval na ME nečekaný postup ze skupiny a čeká ho čtvrtfinálová fáze.

Kašpárek odešel do Maďarska v roce 2015 ze Zubří a v Balatonfüredi se stal klíčový hráčem. "Už rok se o mě zajímají, smlouvu jsme podepsali již před šampionátem. Je to menší klub než Veszprém a mám šanci si tam dost zahrát. Chtěl jsem zůstat v Maďarsku a proto jsme se rozhodl takto," citoval svazový web Kašpárka.

"Věřím, že to bude změna k lepšímu. Hrají Ligu mistrů a drží se mezi nejlepší desítkou. Lepší to bude, věřím, i po taktické stránce, spolupráci s trenérem a je to i posun mezi lepší spoluhráče, takže určitě krok nahoru," dodal.