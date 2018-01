Nastává čas pomstít křivdy z minulosti, říká opora. Házenkáře čeká zápas pravdy

Vrcholem pak byla kvalifikace o MS 2017, po níž dokonce Česko posílalo oficiální stížnost na rumunské sudí. Národní tým na úkor Makedonie nepostoupil ani z předminulé evropské kvalifikace a oba soupeři se potkali i v kvalifikaci na nynější šampionát. V Plzni Češi zvítězili 35:28 a v odvetě vloni v červnu už s jistotou postupu prohráli 20:33.

Dnešní utkání ve Varaždínu (20:30 h, vysílá Sport 1) pískají rozhodčí z Ruska a jen vítěz si udrží naději vejít mezi šest nejlepších na šampionátu.

„Všichni jsme na Makedonce nahecovaní, to nás požene. Po té historii, co s nimi máme, to může být dost horký duel. Nastává čas pomstít křivdy z minulosti," míní opora národního týmu Pavel Horák.