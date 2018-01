Čeští házenkáři po strhující bitvě porazili Makedonce

Národní tým se přitom od začátku těžko prosazoval proti důrazně hrající makedonské obraně, doplácel na útočné fauly a ztráty míče. V 8. minutě to bylo 1:4 a soupeři se poměrně lehce dařilo dohrávat své útočné akce přes mohutného pivota Stoilova. Navíc výborně chytal Ristovski, který několika zákroky obral nadlouho o sebedůvěru často zakončujícího Zdráhalu.

Obrannou činnost poznamenalo i dvojí vyloučení specialisty Landy i pivota Petrovského, kteří tak oba museli brzy hrát pod hrozbou červené karty. Hru reprezentace pozvedl až nestárnoucí Horák, dokonce na sebe vzal zakončení trháku a poločasové manko Česka tak bylo už jen dvougólové (11:13).

Jenže po změně stran scházel výraznější tlak ze spojek, jen občas se prosadil Kašpárek. Český útok byl občas hodně uspěchaný. Makedonci byli navíc agresivnější, střelecky je držel Taleski a zvýrazněné vedení dávalo jemu i spoluhráčům potřebný klid.

Čtvrthodiny před koncem národní tým prohrával už 15:20, ale byl to zase Horák, kdo úspěšnou střelbou dokázal zvednout český prapor. Pomohla i série úspěšných zákroků střídajícího Mrkvy, který na delší čas doslova zamknul branku. Reprezentanti mezitím začali trpělivě ukrajovat z manka a pět minut před koncem dokázali srovnat na 23:23.

Pak nastal kritický moment, kdy byl pilíř obrany Landa potřetí vyloučen a dohrál. Mrkva však levou nohou vykopnul sedmičku Lazarova a ještě v oslabení přišel Horákův gól, po němž Češi poprvé vedli.

Výhra ohromné vůle, radoval se Filip

Na makedonskou odpověď zareagoval 80 sekund před koncem gólem odvážný mladík Kašpárek a v nervy drásající koncovce už Češi těsné vedení uhlídali. Přestože ruští sudí při posledním útoku soupeře přehlédli prorážení a nařídili sedmičku, Mrkva ji ale Manaskovovi chytil a zrodilo se cenné české vítězství, které pomstilo všechny dřívější křivdy právě ze zápasů s Makedonií.

Balkánský soupeř s pomocí rumunských rozhodčích předloni vyřadil české mužstvo ve světové kvalifikaci a předtím i v evropské kvalifikaci. K tomu na ME v roce 2014 spolu oba soupeři remizovali a dva roky předtím zvítězila opět Makedonie. „Konečně máme skalp Makedonců z velké akce. Byla to výhra naší ohromné vůle, elánu a nezlomné bojovnosti. To vše podtržené skvělým výkonem z branky," radoval se trenér Jan Filip.

V závěrečném utkání čtvrtfinálové fáze změří čeští reprezentanti ve středu síly se Slovinskem, bronzovým medailistou z loňského MS. Pokud by národní tým zvítězil a zároveň Německo remizovalo se Španělskem, byl by z toho naprosto senzační postup Česka do semifinále. Jako reálnější varianta se pro národní tým jeví šance dostat se na 3. místo skupiny, k čemuž by mohla za určitých okolností stačit remíza. Pak by hrál v pátek o konečnou pátou příčku. Zatím je českým maximem z ME šestá pozice z roku 1996.

Mistrovství Evropy házenkářů v Chorvatsku: Čtvrtfinálová skupina II: Česko - Makedonie 25:24 (11:13) Nejvíce branek: Horák 8, Kašpárek 5, Zdráhala 4, Hrstka 4/4 - Taleski 5, Mirkulovski, Stoilov a Velkovski všichni po 4. Rozhodčí Volodkov a Zotin (oba Rus.), sedmimetrové hody 4/4- 4/2, vyloučení 3:4, červená karta: 56. Landa, 4260 diváků. Slovinsko - Španělsko 31:26 (13:12)