Senzace se nekoná. Remíza ale dává házenkářům šanci na historicky nejlepší umístění

Čeští házenkáři remizovali v posledním utkání čtvrtfinálové skupiny mistrovství Evropy se Slovinci 26:26 a do semifinále neprošli. Přesto mají velkou šanci hrát o celkové 5. místo, což by znamenalo nejlepší umístění v historii. Pro stěhování k pátečnímu duelu do Záhřebu reprezentanti potřebují jediné, aby večerní duel Španělska s Německem neskončil remízou.

Češi sice ztratili naději na senzační semifinále, ale s jistotou už neskončí celkově na šampionátu hůř než osmí a to je jejich maximum od roku 1996. „Zase mohu být pyšný na to, jak tým bojoval. Nechal na hřišti srdce, šel opět za hranu svých možností a nakonec to vyšlo na dělbu bodů, to musíme respektovat," líčil trenér Daniel Kubeš.

Vítězný gól mohl v předposlední sekundě dát mladíček Kašpárek, který však zblízka trefil jen břevno. Bylo to každopádně znovu veliké drama, podobně jako o osmnáct hodin dřív v souboji s Makedonci. „Měli jsme jen sedmnáct hodin na odpočinek, ale vyhrabali jsme ještě nějaké zbytky sil," líčil nejlepší český střelec Ondřej Zdráhala.

Házenkáři výborně začali, po čtvrthodině vedli 9:6 a v brance zase čaroval Mrkva. Bronzoví medailisté z loňského MS Slovinci až v závěru první půle čtyřmi góly po sobě korigovali skóre, ale český tým se nezlomil ani v okamžiku, kdy se soupeř dostal ve druhé půli do vedení. To už reprezentace postrádala dva defenzivní pilíře, červenou kartu viděli Stehlík a po něm i Petrovský.

Střelecky v tu chvíli Slovinsko táhl Zarabec, reprezentanti měli problém se prosadit proti jejich zatažené obraně. Česko zvedla až šňůra pěti gólů znamenající vedení 20:16, kdy svou úlohu plnil Zdráhala a dařilo se dostávat míč pro zakončení do křídel. Soupeř však taky ukázal svou sílu, sedm minut před koncem bylo znovu vyrovnáno (23:23). Slovinci ještě utekli na rozdíl dvou branek, ale mladíček Mubenzem vzal odvážně střely na sebe.

V dramatickém závěru, kdy se v brance blýskl skvělý Galia, přišel poslední útok na české straně, který skončil zmíněnou Kašparkovou střelou do břevna. „Myslím, že jsme udělali maximum, teď nám nezbývá než si přát něčí vítězství v posledním utkání celé skupiny, abychom mohli začít balit do Záhřebu. Ale ať už to dopadne jakkoli, stydět se nemusíme. Pro nás parádní šampionát," uvažoval Zdráhala.

Čtvrtfinálová skupina II (Varaždín): Česko - Slovinsko 26:26 (12:11), Sestava a branky ČR: Galia, Mrkva - Horák 1, Kašpárek 4, Hrstka 1, Zdráhala 9/2, Číp 5, Šlachta, Bečvář 2, Stehlík, Petrovský, Mubenzem 3, Zeman 1, Landa, Kotrč, Sviták. Nejvíce branek Slovinska: Kavtičnik 6/1, Zarabec 5. Rozhodčí: Fonseca, Santos (oba Portug.). Sedmimetrové hody: 4/3 - 2/2. Vyloučení: 2:6. ČK: 19. Stehlík, 30. Petrovský (oba ČR). 18:15 Makedonie - Dánsko, 20:30 Německo - Španělsko.