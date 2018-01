Jsem šťastný a pyšný, cení si výkonů svých svěřenců trenér házenkářů Kubeš

Kdyby někdo trenérovi Danielu Kubešovi před startem evropského šampionátu v Chorvatsku řekl, že čeští házenkáři budou do poslední vteřiny bojovat o postup do semifinále, považoval by ho za blázna. Po remíze 26:26 v závěrečném zápase čtvrtfinálové skupiny se Slovinskem se Kubeš těšil na páteční souboj o historické páté místo s domácím výběrem.

"Kdyby mi někdo řekl, že postoupíme ze skupiny a v poslední sekundě budeme mít šanci hrát o semifinále, tak si myslím, že se zbláznil. Takový je sport. Úplně všichni hráči včetně realizačního týmu jsme do toho dali vše, co v nás je. Skvělý pocit," citoval svazový web Kubeše.

Jeho svěřenci na turnaji dokázali porazit Dánsko, Maďarsko, Makedonii a po výhře sahali i proti Slovinsku. Od skalpu bronzových medailistů z loňského mistrovství světa je dělily centimetry, když tři sekundy před koncem za stavu 26:26 trefil Stanislav Kašpárek břevno.

"Bylo to hrozně blízko, nakonec pět, možná deset centimetrů rozhodlo o remíze. Kluci do toho dali vše, co v nich bylo. Jsem šťastný a pyšný, co jsme předvedli," ocenil Kubeš.

Český celek se musel vyrovnat s tím, že už v prvním poločase přišel o vyloučené Jana Stehlíka a Leoše Petrovského. "Červené karty byly jasné. Byly z přemíry snahy zabránit některým situacím, to se prostě stane. Jsme trochu pomlácení," podotkl jeden z dvojice českých trenérů.

V pátek proti Chorvatsku může národní tým vylepšit své historické maximum, jímž je šesté místo z ME v roce 1996. "Bude třeba se pořádně naladit, ale se Slovinskem to byl kolikátý zápas v řadě, který se třeba nevyvíjel úplně dobře pro nás a byli jsme schopni najít v sobě sílu a nadšení. Nevím, proč by to v posledním duelu nemělo být stejně. Atmosféra, která se nám podařila dohromady naladit, je něco tak cenného, že to rozhodně nevyhodíme z okna," dodal Kubeš.