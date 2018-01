Nymburk vyhrál v Ostende a je blízko postupu z druhého místa

Basketbalisté Nymburka vyhráli v předposledním kole Ligy mistrů na hřišti Ostende 79:73 a posunuli se na druhé místo v tabulce základní skupiny D. Mají dobrou šanci, že výhodnou pozici pro play off udrží, k tomu jim bude stačit vyhrát za týden doma závěrečný duel se Zielonou Górou, případně prohra aktuálně třetího Nanterre s vedoucím Besiktasem.

Nymburk už s jistotou účasti v play off měl vynikající vstup do zápasu a rychle vedl 20:4. Zářil zejména Dardan Beriša, který dal v první čtvrtině čtyři trojky a zaznamenal 14 z úvodních 20 bodů hostů. Další už ale nepřidal. I proto, že domácí, kterým chyběl klíčový pivot Tonye Jekiri, výrazně zlepšili obranu. A i díky bývalému hráči Nymburka Marku Jagodičovi-Kuridžovi se vrátili do hry.

Ve třetí čtvrtině však Nymburku fungovala obrana, dovolila domácím jen deset bodů a hosté opět utekli na rozdíl 16 bodů. Podíl na tom měli zejména Kendrick Ray a Martin Peterka.

Belgický tým se ale nevzdával a tři minuty před koncem se přiblížil na pět bodů. Pak ale svou zkušenost prokázal nymburský rozehrávač Eugene Lawrence, který vzal zodpovědnost na sebe a dvěma akcemi vrátil Nymburku náskok devíti bodů, na což už domácí nedokázali reagovat.

Basketbalová Liga mistrů - skupina D, 13. kolo: Ostende - Nymburk 73:79 (14:26, 37:44, 47:59) Nejvíce bodů: Fieler a Salumu po 17, Jagodič-Kuridža 14 - Ray 15, Beriša a Lawrence po 14, Peterka 12, Benda 10. 20:30 Avellino - Aris Soluň.