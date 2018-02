Ostravě zajistila postup smeč nahrávačky. Trenér říká, že to tam máme solit, smála se Valková

Ostravanky šly do odvety s hladkou výhrou 3:0 v zádech, vlastní fanoušky ale chvíli napínaly. Vyhrály sice první set, druhý ale přenechaly soupeřkám a musely o postup ještě zabojovat. „Do zápasu jsme výborně vstoupili a navázali jsme na výkon ve Finsku, kdy jsme je zatlačili servisem. Druhý set jsme ale úplně nepochopitelně hráli netakticky, nedodržovali jsme pokyny. Asi jsme si mysleli, že se to uhraje samo. Soupeřkám naopak zalepilo pár servisů a rázem bylo srovnáno," upozornil trenér TJ Ostrava Zdeněk Pommer.

I ve třetím setu Ostravanky dlouho prohrávaly, pak ale skóre převrátily a zajistily si postup. „V klíčovém momentu jsem vyměnil univerzálky a Dia (Tereza Diatková) tam uhrála dva tři důležité body. Pak už jsme ten zápas měli pod kontrolou," popisoval Pommer.

Postup mezi osm nejlepších stvrdila smečí nahrávačka Kateřina Valková. „Helča (Kojdová) asi nechtěla úplně nahrávat mě, ale trenér vždy říká, ať to tam solíme, že nemáme hrát míče zadarmo," vysvětlovala nezvyklý útok nahrávačky Valková.

Stejně jako v minulé sezóně se Ostravanky ve čtvrtfinále Challenge Cupu utkají s ruským protivníkem. Zatímco minule narazily na Krasnojarsk, nyní je čeká Krasnodar. „Bude to velmi podobné. Je to ruský tým s ruskou mentalitou i rozpočtem. Viděli jste, jak Brno dopadlo z Jekatěrinburgem (0:3 v Rusku a 1:3 doma), uhrálo strašně málo bodů. My se s nimi budeme prát a pokusíme se předvést co nejlepší výkon," řekl Pommer.

Pro hráčky je Krasnodar zatím velkou neznámou. „Je to tedy rozhodně blíže než loni, kdy jsme do Krasnojarsku cestovaly pět tisíc kilometrů," smála se Valková. „Trenér nám určitě pustí nějaká videa, rozhodně do toho nepůjdeme s tím, že nejde vyhrát," dodala.

Ještě dříve, než se Ostravanky utkají s ruským protivníkem, čekají je tři ligová utkání. A v těch se svěřenkyním Zdeňka Pommera aktuálně moc nevede. Prohrály čtyři z posledních pěti. „S touhle sobotou, kdy hrajeme v Olomouci, to vychází na čtyři zápasy v osmi dnech. Program je náročný, ale já jsem rád, že Ostrava je v pohárech a reprezentuje Českou republiku. Kromě nás je ve hře už jenom Prostějov v nejvyšším poháru, všichni kluci už vypadli. Je super, že nás ostravský fanoušek podporuje a za to může na vlastní oči vidět zajímavé soupeře," řekl Pommer.