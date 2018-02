Snow volejbal se představí na olympiádě. Domácí elita se utká ve Špindlerově Mlýně

To vypadá nadějne. Mladý sport - snow volejbal, který vznikl v Rakousku na jedné ze sjezdovek, potvrdil své ambice a představí se fanouškům v rámci velké exhibice také na zimní olympiádě v Pchjongčchangu. „Bereme to velice vážně. Naší ambicí je se dostat do rodiny olympijských her, což reálně vidíme v roce 2026," říká Michaela Knoblochová, která snow volejbalu pomáhá také na mezinárodní úrovni. Společně s Annou Dostálovou se představí také na premiérovém domácím šampionátu v tomto atraktivním sportu, který se uskuteční 17. února ve Špindlerově Mlýně.

Na exhibici ve snow volejbalu v Pchjongčchangu dojde 14. února, hostit ji bude rakouský národní dům. Půjde o to seznámit mezinárodní řídící orgány s poměrně novým sportem, který se odehrává na sněhu, a hráči při něm obouvají kopačky. Akci pořádá Evropská volejbalová federace a do Pchjongčchangu pozvala volejbalové hvězdy – v Jižní Koreji se představí trojnásobný olympijský medailista Brazilec Giba, či Vladimir Grbič ze Srbska. Na zasněžené hřiště vyběhne i čínská beachvolejbalistka Xue Chen nebo Brazilec Emanuel Rego.

Na „Noc sněžného volejbalu" během zimních olympijských her v Pchjongčchangu se těší také Michaela Knoblochová. „Vidět takové hvězdy hrát snow volejbal bude něco unikátního," říká přesvědčivě.

Hráčka, která trénuje v pražském Beachclubu Strahov, je členkou pracovní skupiny, která má za úkol volejbal na sněhu rozvíjet. Cílem je dostat tento sport do rodiny zimních olympijských her. „Pokud by se to povedlo, volejbal by měl jako vůbec první sport zastoupení na letní i zimní olympiádě, což by bylo skvělé," doplňuje Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu, který bude na historicky prvním UNIQA M-ČR ve snow volejbalu přítomen.

Na akci ve Špindlerově Mlýně dorazí celkem 24 týmů, mezi favority budou například bratři Kufové. Také v letošním roce se uskuteční celkem devět turnajů ve snow volejbalu, například v Itálii, Rakousku, Turecku nebo ve Slovinsku. Vrcholem bude březnový evropský šampionát ve Flachau.