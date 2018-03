Kopřivnice po osmi letech míří do play off. Klíčové zápasy přijdou teď, říká kouč Veřmiřovský

Napínavý až do poslední vteřiny byl domácí souboj házenkářů Kopřivnice proti druhým Lovosicím. Závěr patřil hostům, kteří i díky tomu, že hráli poslední dvě minuty přesilovou hru, v Kopřivnici uhájili těsné vítězství 29:28. Domácí nevyhráli šesté utkání za sebou, přesto stále drží místo zaručující po osmi letech návrat do play off.

„Byli jsme o tu jednu branku horší, nicméně jsem na kluky hrdý," vykládal po utkání trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „Bojovnost byla na sto dvaceti procentech, brankáři chytali perfektně. S tím jsem velmi spokojený. Už méně jsem spokojený s výsledkem samozřejmě. To, že nemáme dva body nás hodně mrzí, protože je potřebujeme, abychom se do toho vysněného play off dostali. Nicméně pokračujeme dál, když budeme poctivě trénovat, bojovat a posouvat se, tak věřím, že tam dojdeme," dodával Veřmiřovský.

Extraligové play off hráli Kopřivničané naposledy v sezóně 2009/2010. Čtyři kola před koncem základní části jsou sedmí, šestým utkáním v řadě bez vítězství si cestu do něj poněkud ztížili. „Když jsem viděl rozlosování po Vánocích, tak jsem přesně z tohoto měl strach," připomněl Věřmiřovský, že se jeho svěřenci po zimní přestávce utkali převážně s týmy z první poloviny tabulky.

„Ten los byl fakt těžký. Hráli jsme u mistra (Dukla), u vicemistra (Plzeň), kde jsme roky nevyhráli a bod tam urveme tak jednou za osm roků. Doma jsme měli třetí Karvinou, proti které bylo k výhře dál než teď proti Lovosicím hrajícím o první místo v tabulce. Docela nás mrzí ty Strakonice, tam jsme mohli urvat více než jenom remízu," popisoval Veřmiřovský.

Někdejší reprezentant převzal Kopřivnici před touto sezónou a s odepisovaným týmem dokázal bez velkých zásahů do sestavy takřka zázrak. „Kluci makají neskutečně a tělo si to pamatuje. Ovšem je jasné, že po vítězstvích se lépe regeneruje, daleko lépe se trénuje. Ale hráli jsme teď s velmi těžkými soupeři. Ty klíčové zápasy nás čekají teď. Jedeme do Brna, kde to bude složité, ale jedeme se tam porvat. Máme doma Frýdek, kde jsme v lize remizovali a v poháru ho porazili. Budeme to chtít znovu uspět, přestože už je to pod novým koučem Jirkou Kekrtem jiný tým. Potom máme venku Hranice a doma Jičín. Těchto osm bodů budeme chtít získat. Připravíme se, jak nejlépe to budeme umět, protože všichni hráči mají velký sen. A tím je dostat se do play off," řekl Lubomír Veřmiřovský.