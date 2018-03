Sexy krásky z písku mezi ocelí. České plážové volejbalistky budou hrát ve Vítkovických železárnách

Pro Markétu Nausch Slukovou a Barboru Hermannovou to bude jeden z vrcholů letošní sezóny. Do Česka se vrací elitní plážový volejbal. V Ostravě se bude hrát turnaj Světového okruhu. V hodně netradičním prostředí. Dějištěm budou Vítkovické železárny! „Volba místa mě hodně překvapuje, bude to něco speciálního, co tady ještě nebylo,“ říká ostravská rodačka Barbora Hermannová. Jak se jim v železárnách bude hrát a na jakých dalších netradičních místech se už krásky z písku představily, o tom víc v našem videu.