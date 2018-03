Hvězdný Curry basketbalistům Golden State nepomůže ani v úvodu play off

Klíčový hráč basketbalistů Golden State Stephen Curry bude mistrovskému týmu chybět nejen ve zbytku základní části NBA, ale také v prvním kole play off. Hvězdný rozehrávač Warriors si v pátečním duelu proti Atlantě natáhl vnitřní postranní vaz v levém koleně a čeká ho minimálně třítýdenní pauza.

"Není šance, aby nastoupil v prvním kole play off. Jasně, znovu se na to podíváme za tři týdny. Ale musíme být připraveni hrát bez něj a uvidíme, jak se to vyvine," uvedl trenér Golden State Steve Kerr.

Třicetiletý Curry se zranil v utkání, v němž se vrátil po šestizápasové pauze způsobené problémy s kotníkem. Absence v play off nebude pro dvojnásobného šampióna NBA ničím novým, ve vyřazovacích bojích už Warriors chyběl v roce 2016.

"Dobrá věc je, že už jsme to zažili. A také víme, že Steph se dokáže vrátit po zranění ve výborné formě. Takže pokud vše půjde dobře, je tu šance, že se v nějaké fázi vrátí do týmu a pojedeme na plný plyn," řekl kouč Kerr.

Play off začne 14. dubna, basketbalisté Golden State mají už postup jistý.