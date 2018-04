Senzace! Holčička neměla s dospělačkou slitování

To je drsňačka! Holčička, která by si mohla nejspíš ještě hrát s panenkami, se s konkurencí nemazlí. Je jí teprve jedenáct, ale soupeřce to nandala na celé čáře. Anna Hurseyová z Walesu vyhrála na Hrách Commonwealthu nad stolní tenistkou s Ugandy 4:0 na sety a senzace byla na světě.