Výbuch emocí! Basketbalista Olomoucka inzultoval rozhodčího

Zápas byl ukončen v závěru 18. minuty za stavu 40:34 pro Opavu. Slezané v sérii vedli 1:0 na zápasy, nyní se očekává kontumace druhého utkání v jejich prospěch. Další zápas je na programu v neděli v Olomouci, hraje se na čtyři vítězství.

Do třetího utkání určitě nezasáhne Čohadarevič, kterému vedení domácí federace zastavilo činnost. "Jeho konání bude řešit disciplinární ředitel Kooperativa NBL. Čtvrtfinálová série bude pokračovat podle plánu v neděli," uvedl v prohlášení mluvčí federace Martin Peterka.

V další sérii Pardubice udolaly Ústí nad Labem v dramatické koncovce 76:75 a vyrovnaly na 1:1 na zápasy. Druhý nasazený tým se zatím s účastníkem ze slabší nadstavbové skupiny A2 trápí a nebyl daleko od druhé porážky.

"Ústí hraje z pozice outsidera a nemá co ztratit. Dnes jsme byli agresivnější (než ve středu), bylo to vybojované utkání, žádný míč nebyl zadarmo a je z toho důležitý bod pro nás," řekl na TVcom domácí trenér Tomáš Bartošek.

V prvním poločase Východočeši prohrávali až o 11 bodů, ale po čtrnáctibodové šňůře sami vedli po změně stran až o devět. Zápas ale dospěl do dramatického závěru a v něm s 22 body nejlepší střelec utkání Brandon Spearman dvakrát vrátil domácím jednobodové vedení, zatímco poslední útok Severočechů skončil nezdarem, byť se pak hodně zlobili na rozhodčí.

Ústecký kouč Antonín Pištěcký byl očividně rozladěný z koncovky, ale pyšný na svůj tým. "Pro mě jsou kluci vítězi, byť mají Pardubice (v konečném výsledku) o bod víc. Nepodělali jsme se z toho, věděli jsme, že na nás vlítnou. My máme dobrý tým. Pardubice mají potvrzovat druhou příčku a měly by dominovat, ale my věděli, že je můžeme porážet. Tohle je pro nás obrovská energie do domácích zápasů," řekl kouč Severočechů.

"Mohlo to být klidně 2:0 pro nás, rozhodlo štěstí v posledních vteřinách," litoval ústecký kapitán Stanislav Votroubek.