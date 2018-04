Obhajoba se nekonala. Čeští kadeti přesto slaví zisk medaile

Českým volejbalovým reprezentantům do 18 let se nepovedlo obhájit na mistrovství Evropy senzační loňský titul, z domácího turnaje ve Zlíně si odvezli stříbrné medaile. Ve finále svěřenci Jiřího Zacha nestačili na Německo a prohráli 0:3.

Čeští kadeti slaví zisk stříbrných medailí na domácím ME.

Čeští kadeti v sobotním semifinále zastavili do té doby neporažené Italy, dnes však od začátku za Němci zaostávali. "Neodehráli jsme dobrý zápas, ale celkově to byl úžasný turnaj a medaile je splněný sen," řekl kapitán Jiří Mikulenka. "Nešťastný budu ještě pět minut, než si uvědomím, že jsme vicemistři Evropy," dodal v rozhovoru pro tvcom.cz.

Kouč Zach byl rád, že forma týmu stoupala. "Neměli jsme žádný úplně výpadek ve hře, což zde měl skoro každý. Bohužel jsme si ho vybrali dnes - leccos nám nešlo, dělali jsme chyby a k tomu křečovitost. Stříbrné medaile jsou ale skvělý úspěch," zhodnotil v tiskové zprávě.

Dva jeho svěřenci získali také individuální cenu: do ideální sestavy ME byli zvoleni blokař Radek Baláž a smečař Matouš Drahoňovský. Už postupem do semifinále si Češi zároveň zajistili start na MS 2019 a na světové olympiádě mládeže.

Bronz si ze Zlína odvezli volejbalisté Itálie.