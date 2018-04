James dal téměř polovinu bodů Clevelandu, série je vyrovnaná

James zápasu od úvodního rozskoku dominoval. Byl totiž dlouho jediným skórujícím hráčem, prosadil se šestkrát ze sedmi pokusů a Cavaliers za čtyři minuty vedli 13:0. Až pak smazal nulu na kontě Indiany trestným hodem Bojan Bogdanovič, na což ale James odpověděl další trojkou.

"Byl to prostě můj zápas," uvedl James. "První akci jsem měl zakončit já a spadlo to tam. Po soupeřově ztrátě jsem se zase dostal k míči a opět propadl obroučkou. Chytil jsem rytmus, hrál v zóně a zkoušel, jak dlouho to vydržím. Chtěli jsme hlavně chytit začátek, ne jako v prvním utkání," dodal.

První čtvrtinu Cleveland vyhrál 33:18. James se na tom podílel 20 body, šesti doskoky a třemi asistencemi, v poločase měl na kontě už 29 bodů a vylepšený klubový rekord.

"Chtěli jsme, aby (James) od první minuty udával tón zápasu, a on to udělal. V úvodu chodil agresivně do koše, proměňoval ale také střely z výskoku. Nicméně jsme to pak tak chtěli hrát pořád, i když soupeř přišel na to, jak to bránit. Když se pak James na hřiště vrátil, zase si dělal, co chtěl," řekl trenér Clevelandu Tyronn Lue.

Indiana se ale dokázala přiblížit a v poslední minutě mohli Pacers dokonce srovnat, kdyby Victor Oladipo trefil trojku. To se ale nestalo, díky trestným hodům pak Cleveland výhru uhájil.

Utah se mohl spolehnout na aspiranta na ocenění pro nejlepšího nováčka roku. Donovan Mitchell nastřílel v poslední dvanáctiminutovce 13 ze svých 28 bodů a dovedl tým k triumfu 102:95 v Oklahomě. Rozehrávač Ricky Rubio přispěl 22 body, sedmi doskoky a devíti asistencemi, domácímu Russellu Westbrookovi těsně unikl triple double (19 bodů, devět doskoků, 13 asistencí).

Nejvýše nasazený Houston uspěl i přes nepovedený zápas lídra Jamese Hardena. Nejlepší ligový střelec nenavázal na čtyřicetibodový výkon (44) z prvního zápasu, proměnil jen dvě z 18 střel z pole a díky šestkám se dostal alespoň na 12 bodů. Opačnou proměnou si prošel rozehrávač Chris Paul, který po předchozím nevýrazném výkonu byl s 27 body a osmi asistencemi tentokrát motorem Rockets. Náhradník Gerald Green stihl 21 bodů a 12 doskoků, v podkošové práci se blýskl i Clint Capela 16 doskoky.