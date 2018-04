České beachvolejbalové páry jsou v Číně v osmifinále

Oba české páry postoupily na turnaji Světového okruhu v plážovém volejbalu v Sia-menu do druhého kola play off a obsadí nejhůře deváté místo. Pro Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem to znamená největší dosavadní úspěch v seriálu. O účast ve čtvrtfinále čtyřhvězdičkové soutěže budou v sobotu usilovat také Kristýna Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová.