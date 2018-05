Karviná ve finále poprvé padla, házenkáři Plzně těsně vyhráli

Plzeň přehrála doma ve třetím finále play off házenkářské extraligy Karvinou zásluhou zlepšení v druhé půli těsně 30:29 a snížila stav série na 1:2. V neděli se hraje na západě Čech čtvrtý duel, v němž budou mít hosté další mečbol. Na trůn by se desetinásobní šampióni ČR vrátili po osmi letech.

„Je to velká úleva. Čas ukáže, jestli to bude zlom série. Jsem rád, že jsme udělali ten první krok a zítra se bude ještě opět hrát," řekl ČTK plzeňský trenér Michal Tonar starší. „Takhle vyrovnané zápasy se většinou lámou až v posledních deseti minutách. Udělali jsme tam méně chyb a mohli jsme se dnes opřít o brankáře. Myslím, že vítězství je zasloužené, i když to bylo vypjaté," dodal osmačtyřicetiletý bývalý reprezentant.

Karviná v zádech s dvěma domácími výhrami byla většinu první půle lepší a udržovala si náskok jedné až dvou branek. Západočeský obhájce stříbra vedl v úvodním dějství jen jednou, když jeho nejlepší střelec Stehlík upravil na 12:11. Hosté opět hráli v útoku bez brankáře v sedmi lidech a před přestávkou získali vedení zpět na svou stranu.

„Myslím, že bouřka v kabině byla. Já naštěstí v poločase do kabiny nechodím, tak jsem tam nebyl. Ale myslím, že to proběhlo. Myslím, že je to správně, když trenér kluky nahecuje a trošku na ně i zakřičí. A fungovalo to," řekl pozdější plzeňský hrdina brankář Karel Šmíd.

Plzni bouřka v kabině nakopla

Po pauze se domácí zlepšili a otočili na 17:16. Karviná pak třemi góly za sebou získala dvoubrankové vedení, Západočeši ale v kritické chvíli zabrali a ihned srovnali. Mezi domácími tyčemi se rozchytal Šmíd a Plzeň šňůrou tří tref v polovině druhé půle odskočila do vedení 25:22. Na třígólový rozdíl upravil střelou přes celé hřiště Šafránek.

Domácí se pak mohli soupeři vzdálit na čtyři góly, ale Šafránek tentokrát prázdnou bránu přestřelil a Karviná v následné přesilovce snížila na 26:25. Pak však pro změnu hráli dokonce ve dvojnásobné výhodě Západočeši a Poloz jim opět vrátil tříbrankové vedení.

Plzeň však chybami v útoku ještě dovolila hostům závěr zdramatizovat a snížit na rozdíl jedné trefy. Od vyrovnání pak domácí zachránil opět brankář Šmíd, v předposlední minutě chytrým lobem přes gólmana hostů zvýšil Šafránek na 30:28 a rozhodl.

„Já si furt v hlavě opakoval, že musím zachytat, jinak máme konec sezóny. A já sezónu ještě ukončit nechtěl. Snažil jsem se, abychom to protáhli aspoň do zítra, ideálně do Karviné. Vzpruha je to určitě," dodal Šmíd.

„Měli jsme to dobře rozehrané. Myslím, že se to zlomilo ve druhé půli, kdy jsme neproměnili několik šancí a Karel Šmíd to zavřel. To je naší nedisciplinovaností při střelbě. Hlavně se z toho psychicky nezlomit a zkusit to tady zítra urvat," řekla karvinská spojka Dominik Solák.

Finále play off házenkářské extraligy mužů - 3. zápas: Plzeň - Karviná 30:29 (14:15) Stav série: 1:2.