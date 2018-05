Obhájci titulu v basketbalové NBA deklasovali Houston

Vyrovnaná byla jen první čtvrtina, její závěr už ale patřil domácím hráčům, kteří si vypracovali náskok devíti bodů. Do přestávky už byl rozdíl ve skóre dvouciferný, hlavní nápor si ale svěřenci kouče Steva Kerra schovali na druhý poločas.

Kanonádu řídil Stephen Curry. Ve třetí části dvojnásobný nejužitečnější hráč soutěže nastřílel do koše Houstonu 18 bodů, když trefil všech sedm střel z pole. S Kevinem Durantem se o úvodní sérii 10:0 podělili rovným dílem.

"V prvním poločase jsem hledal rytmus. Měl jsem už předtím spoustu dobrých a otevřených střel, ale neproměňoval jsem je. Ve třetí čtvrtině jsem to odzátkoval. Snažil jsem se, aby mě první dva nepříliš povedené zápasy neovlivnily," uvedl Curry.

Debakl završili hráči Golden State v poslední dvanáctiminutovce, kterou vyhráli 38:18, a na konci utkání svítil na ukazateli skóre nevídaný rozdíl 41 bodů. Dosavadní klubový rekord, platný od roku 1948, překonali o dva body. Za ještě cennější ale považovali 16. domácí výhru v play off.

"Jsme uprostřed pekla. Je to pěkná série," řekl novinářům trenér oaklandského celku Steve Kerr. "Když celý tým hraje dobře dozadu, každá individualita pak hraje daleko lépe i dopředu," konstatoval.

Nejlepším střelcem zápasu byl Curry, který za 34 minut stihl dát 35 bodů. Úspěšnost z pole měl přes 56 procent a trefil pět trojek. Durant se postaral o 25 bodů vítězného celku, Klay Thompson o 13. Draymond Green zaznamenal deset bodů, 17 doskoků a šest asistencí.

"Je (Curry) schopný takhle explodovat úplně kdekoliv, nejen tady. Jeho trojky jsou pro něj jako pro jiného smeče. Přijedete do nějaké haly a prostě to do té obroučky tlučete. No a on to má takhle se střelbou z dálky. Nerad bych ho zklamal, ale viděl jsem od něj už daleko bláznivější trojky," poznamenal Green.

V dresu Houstonu se o 20 bodů a devět asistencí postaral James Harden. Po 13 bodech dali Clint Capela a Chris Paul, který přidal deset doskoků. Jedenáct bodů měl na kontě první náhradník Eric Gordon. "V útoku jsme nenašli žádnou zbraň a oni toho dokázali využít," řekl Harden.