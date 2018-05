Chci se loučit medailí, říká trenér Titkov k odchodu ze Zubří

Jak hodnotíte dosavadní průběh soubojů o třetí místo?

Přijeli jsme si do Lovosic minimálně pro jednu výhru, což jsme splnili. Stav je 2:2 a rozhodně chceme soutěž zakončit doma vítězstvím. A rozloučit se s diváky co nejlépe, když jsme vyhráli základní část.

Cítí družstvo únavu po náročné sezóně?

Play off nás stálo, a ještě stojí hodně duševních sil. Těžké byla série s Plzní i kvůli emocím. Pro některé naše hráče je to první, pro jiné třeba poslední play off. Před kluky smekám. Chceme dokázat, že to nebyla marná práce.

Co říkáte na titul Karviné?

Pro mě je to překvapivý vítěz extraligy, ale moc Karviné gratuluji. Sezóna je dlouhá a spravedlivá, takže si to asi zasloužili.

Už víte, kam zamíříte po skončení svého angažmá v Zubří?

Jdu do Brna, které hraje také extraligu. Původně jsem si chtěl vzít pauzu, ale po rozhovoru s vedením brněnského klubu jsem se rozhodl, že to vezmu. Ale teď ještě myslím na Zubří a chci se rozloučit bronzovou medailí.

Zubří oznámilo, že vaším nástupcem bude Dušan Poloz. Znáte se?

Já vím, kdo je to Dušan Poloz a on zase ví, že jsem Titkov. Trenérskou rošádu neprobírám, pořád ještě hrajeme v této sezóně.

Co tedy soudíte o právě končícím extraligové ročníku?

Je to jen házená, což není všechno pro život. Jsou i důležitější věci. Pokud jde o ligu, byla tam silná pětka Karviná, Plzeň, Zubří, Lovosice, Dukla Praha. Tato pětice udává tón a má medailové ambice.