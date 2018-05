Do finále nepůjdeme s tím, že jsme druzí, říká kouč opavských basketbalistů Czudek

Patnáct let čekali na postup do ligového finále basketbalisté Opavy. Naposledy ho hráli v roce 2003 a radovali se tehdy po výhře 4:3 na zápasy nad Nymburkem ze svého historicky čtvrtého mistrovského titulu. Od té doby už českému basketbalu vládne právě Nymburk, který získal čtrnáct titulů za sebou. Letos se oba týmy potkají ve finále, které začíná dnes v Nymburce (18) a pokračuje ve čtvrtek v Opavě (18), potkají znovu.

Je už postup do finále pro Opavu malým vítězstvím?

Už je to nějaký čas, co jsme přes Pardubice postoupili. Už jsme to nejenom oslavili, ale i vydýchali. Kluci měli tři dny volna a dva dny takový volnější režim. Od minulé středy si pomalu nastavujeme hlavy na finále. Není to snadné, ještě na konci minulého týdne jsme byli v rozpoložení tak na Bora Bora. (smích)

Jak vnímáte finálový souboj se čtrnáctinásobným mistrem? Je tam vůbec nějaká šance?

Šance je vždycky. Uvidíme, jak bude soupeř připravený. Je to zkušený mančaft, několikanásobný mistr, cítíme respekt. Musíme to odehrát tak, jak nejlépe umíme a když se naskytne šance, tak ji musíme okamžitě využít. Nemůžeme do toho jít s tím, že jsme druzí a teď ty dva zápasy nějak odehrajeme a bude konec sezóny. To bych nechtěl, dehonestovali bychom čtvrtfinálovou i semifinálovou sérii. Doufám, že budeme Nymburku dobrým soupeřem, a to finále bude kvalitní.

Cítíte při systému na dvě vítězství větší šanci?

No, určitě. Loni byla ještě větší, to se hrálo na dva zápasy. Teď to je na dvě vítězství, ale pořád je to relativně schůdnější než v sérii na čtyři výhry. To je v současné době úplné sci-fi. Uvidíme, co se s tím dá dělat. Pokud chceme uspět, musíme podat nadstandardní výkon a Nymburk nesmí mít svůj den.

Opava je posledním týmem, který Nymburk ve finále porazil. Což si vy osobně dobře pamatujete, že?

Jasně, to si pamatuju. Hráli jsme v Ostravě a vyhráli 4:3 na zápasy. Ovšem to byl úplně jiný Nymburk. V pozici současného Nymburka byla Opava, která měla v týmu reprezentanty. Teď je to naopak. My jsme to tehdy vydřeli zkušenostmi, ale už v té době bylo cítit, že Nymburk začíná velkou éru. Byli tam kvalitní zahraniční hráči, silní Češi. Jejich éra startovala, i když asi ani oni nečekali, že bude tak dlouho trvat. Drží to a klobouk dolů, že jsou schopní to finančně zabezpečit a hrát kvalitně i v Evropě.

Jako hráč jste Nymburk porazil...

...já sám ne (smích). To není tenis. Každý by chtěl mít v životopise napsáno, že vyhrál finále, jako hráč i jako trenér. Ale buďme na zemi. Nevím, zda už jsme letos připraveni na to, abychom zvedli pohár nad hlavu. Snad se nám podaří do prvního zápasu nastartovat zabijácký instinkt a hladovost, která z nás byla cítit v předešlých sériích.

Loni jste v play off Nymburk dokázali jednou porazit. Budete z toho vycházet?

Bylo to v semifinále a bylo to hodně nečekané. Ovšem tam asi hrálo svou roli to, že nás Nymburk první dva zápasy u nich spláchl. Bylo to snad o padesát bodů. Trošku si asi mysleli, že se jim už nemůže nic stát, polevili v koncentraci a my jsme zvítězili. Bylo to krásné, ale v té sérii to nic neřešilo.

Co může platit? Odvaha v útoku?

Proti Nymburku se musí hrát skoro hazard. Nesmí se přejít žádná pozice, musí se hrát nadoraz a musí se trefovat. Jakmile začnete pochybovat a oni to vycítí, tak nemilosrdně trestají,

Proti Pardubicím jste uspěli i tím, že jste výrazně zlepšili doskok. Především pak obranný. Může to platit i ve finále?

Doskok je statistika, která je hodně vidět. Kdo má více balónů pod košem, kde se rozhoduje, má možnost více střel, nebo jim může zabránit. V tom nejsme moc dobří, ale když se kluci zkoncentrují, tak dokáží čelit doskokům i proti týmu jakým jsou Pardubice. Je to jedna z věcí, tou další je zabránit přechodové fázi, protože Nymburk hraje opravdu velmi rychle. Jejich přechod je až smrtící. Tou souvisí s kvalitou útoku, jakmile soupeře trochu zazmatkuje, okamžitě z toho pramení jejich smrtící protiútok. No a doskok. Musíme být odvážní v útočném doskoku a pohlídat si ten obranný. Oni mají typy, kterou jdou za každým balónem a bude to hodně podobné jako v semifinále.

Myslíte souboj Čechů proti cizincům?

Už mi gratulovali, že jsme ryze český mistr, ale na to bych vůbec nehrál. I my jsme mívali v Opavě cizince. Nám taky nikdo neříkal, že jsme hráli proti ryze českým týmům. Každý postaví tým, jak nejsilněji může. V tom bych nic nehledal.

Co to znamená pro český basketbal, že tým složený výhradně z českých hráčů došel do finále?

Myslím, že už všichni ví, že to jde. Ale netrvá to rok nebo dva, ale i pět let. Teď jde o to, jestli majitelé klubů budou mít trpělivost. Na to trenéři často naráží. Nevím, zda u nás ve sportovním prostředí vůbec někdo ví, co znamená slovo koncepční. Čtu ho často, ale nevím, zda si někdo přeloží, co to slovo vlastně znamená.