Pojedeme se porvat o bronz, říká lovosický trenér Berka

„Bylo by krásné završit sezónu doma, ale není to jednoduché. Soupeř se nevzdal a musím uznat, že čtvrté utkání nám sedlo úplně nejméně. Jsme zklamaní, že to ještě nevyšlo. Ale není důvod věšet hlavy, je to sport. Už jsme v této sérii dokázali v Zubří jednou vyhrát a nezbývá nám, než se o to pokusit i ve středu," má jasno Berka.

Lovosičtí hráči cítí respekt k soupeři, ale i odhodlání. „To, že jsme ve čtvrtém utkání ztratili jistotu v útoku, nás nesmí položit. Musíme zvednout hlavy. Pořád je to padesát na padesát," uvažuje klíčový borec týmu Jiří Bouček. „Věřím, že se nemůže opakovat, abychom promarnili tolik šancí jako v neděli. To byl z naší strany luxus, který Zubří pomohl k tomu, že si jeho hráči dovolili věci, jaké by normálně nepředvedli," přemítal Bouček.

Potvrdil, že také boj o bronz je hodně o psychice. „Především se musíme rychle oklepat a smířit se s faktem, že doma neslavíme. Spíš se už zaměřujeme na taktiku pro Zubří. Chceme vycházet z obrany a nemáme se čeho bát. Myslím, že pod tlakem teď bude soupeř před svými diváky. Fyzicky jsme na tom dobře, půjde o momentální formu," podotkl.

Pro Lovosice může být slabou útěchou, že je v semifinále vyřadila Karviná, která se potom stala mistrem. „Dá se říci, že nás zastavil budoucí vítěz extraligy. Myslím si, že Karviná si titul zasloužila nejen za finále s Plzní. Měla výborný kádr, který tam řídil Michal Brůna, a já jim gratuluji," zachoval Bouček sportovního ducha.