Ligový bronz získali opět basketbalisté Pardubic

Basketbalisté Pardubic získali třetím rokem za sebou bronzové medaile v NBL. V rozhodujícím třetím souboji porazili Svitavy v domácí hale suverénně 84:59. Pro Svitavy je nicméně čtvrtá příčka ligovým maximem. Přinést by jim mohla účast v předkole Evropského poháru, Pardubice by z třetího místa měly jít do kvalifikace o Ligu mistrů.