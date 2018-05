Mistrovská mašina jede dál. Nymburk slaví patnáctý titul v řadě

Opavská iluze na zdramatizování série žila pouze pár minut. Nymburk po rekordní trojkové explozi z prvního utkání (21) vstoupil i do odvety v mistrovském stylu a Opava znovu nevěděla, kam dřív skočit. Už po pěti minutách hosté hlavně díky Berishovi vedli 18:7 a soupeře ničili vysokou úspěšností střelby.

Domácí zkoušeli změny v bránění, ale nezabíralo vůbec nic. V pohodě hrající favorit znovu sázel trojku za trojkou, jen v první čtvrtině jich nastřílel šest a vyhrál ji rozdílem čtrnácti bodů.

"Byli jsme si moc dobře vědomi, že Opava může v domácím prostředí být nebezpečná. Pohlídali jsme si to, opřeli jsme se do toho od začátku a měli jsme to celou dobu pevně ve svých rukách," řekl nymburský Pavel Pumprla, autor čtrnácti bodů.

Nymburk pokračoval v exhibici. Zvyšující se deficit nutil Opavany do časté střelby z tříbodové vzdálenosti, jenže ta jim příliš nešla, a to byla jen další voda na nymburský mlýn. Ve 13. minutě se nůžky ve skóre poprvé rozevřely o dvacet bodů a bylo evidentní, že Nymburk kráčí za dalším titulem: v 18. minutě to bylo už 29:59.

Kouč Opavy Czudek vyzkoušel všechno, ale Nymburk exceloval. Výtečně hrající Lawrence zásoboval spoluhráče lahůdkovými přihrávkami, které končily dalšími koši. Po chvilkovém záchvěvu Slezanů před poločasem a snížení na rozdíl dvaceti bodů také do třetí čtvrtiny Nymburk vtrhnul jako velká voda a Czudek musel po jeho střelecké smršti už po dvou a půl minutách brát další oddechový čas.

Obhájci titulu ve třetí desetiminutovce odskočili soupeři až na propastných 35 bodů a utkání už se jen dohrávalo. Opava však před vyprodanou halou a ve fantastické atmosféře bojovala až do konce o co nejlepší výsledek, i tak po Bohačíkově trojce padla čtyři a půl minuty před koncem stovka. Hosté, opět dirigování výborným Křížem, nakonec stejně jako v prvním utkání zaznamenali 114 bodů.

"Nijak jsme oslavy nenaplánovali. Vezmeme pohár, zapijeme to. Oslavíme to s našimi fanoušky. Oslavy titulu se rozhodně neomrzí, dneska to bude náročné," usmíval se Pumprla,