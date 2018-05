To jsme ještě neviděly! České beachvolejbalistky žasly nad areálem v Ostravě

Sotva se oba nejlepší ženské beachvolejbalové páry Nausch Sluková s Hermannovou a Kvapilová s Hoidarovou Kolocovou vrátily z turnaje v Brazílii, zamířily do Ostravy, kde se na konci června poprvé v historii uskuteční čtyřhvězdičkový turnaj Světové série (20.-24. 6.). Pořadatelé zasadili hvězdně obsazený podnik do bývalých vysokých pecí v Dolní oblasti Vítkovic. A průmyslové prostředí české plážové volejbalistky nadchlo.

„Moc si to ještě nedovedu představit, dokud tady ty kurty nestojí. Ale bude to neskutečné," řekla přímo v Dolní oblasti Vítkovic, kde za pár týdnů vyroste šest kurtů na plážový volejbal, Kristýna Hoidarová Kolocová. „Objíždím světový pohár dobrých deset let a něco takového jsem ještě neviděla. Hráli jsme v Norsku v přístavu, nebo ve švýcarských Alpách, každý turnaj má svou trademark, ochrannou značku. Ale tahle lokalita je tak specifická, že jsem si jistá, že všechny světové týmy budou hodně překvapené a já se moc těším na jejich reakce," prohlásila Markéta Nausch Sluková.

V Ostravě se poprvé v Česku představí jak ženské, tak mužské páry najednou. V hlavní soutěži bude hrát v obou kategoriích 32 družstev. Ze světové špičky by neměl chybět nikdo. „Ostrava bude našláplá a přijede to nejlepší, co světový beach nabízí. Bude to krásná podívaná," nastínila Sluková.

Speciálním zážitkem bude červnový turnaj pro ostravskou rodačku Barboru Hermannovou. „Těším se. Vím, jací jsou Ostraváci fandové. Jen nevím, zda Ostravu ještě můžu považovat za domov, protože jsem hlavně v Praze, nebo lítáme po světě. V Dolní oblasti jsem byla poprvé loni s přítelem. A to jsem ale ještě netušila, že tu budeme za rok hrát," smála se Hermannová.

U obou párů panuje spokojenost

V Ostravě české páry odstartují letní část sezóny. S dosavadními výsledky jsou všechny čtyři hráčky spokojené. „Halová sezóna nám vyšla nad očekávání. Výlet Čína, Amerika, Brazílie jsme zakončily skvělým výsledkem v Brazílii (5. místo), takže máme našlápnuto k dobrému výsledku tady doma," popsala Michala Kvapilová. „I my jsme spokojené. Máme zatím dvě pátá místa a jedno semifinále. To bych řekla, že je na začátek dobré," pousmála se Sluková.

Kromě českých ženských párů se mohou fandové těšit na aktuální světový pár číslo jedna Melissu Humanaovo-Paredesovu a Sarah Pavanovou z Kanady nebo bronzové medailistky z mistrovství Evropy 2017 Němky Julii Sudeovou a Chantal Laboureurovou.

Úvodní dny zdarma

V mužské kategorii doplní český pár Ondřej Perušič, David Schweiner například úřadující mistři světa z Brazílie Evandro, André, kteří jsou třetí ve světovém žebříčku, či stříbrní z loňského mistrovství světa ve Vídni Clemens Doppler, Alexander Horst. V Ostravě nebude chybět ani světový pár číslo dvě polské duo Piotr Kantor, Bartosz Losiak.

Turnaj začne ve středu 20. června a až do pátku bude zdarma. Ceny vstupenek na víkendová klání začínají na stokoruně. „Po 14 dnech prodeje je prodáno přes 500 vstupenek. Do 10. června lze zakoupit za základní cenu, potom se mírně navýší," řekl ředitel turnaje Martin Duka.