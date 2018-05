První domácí porážka přišla tým draho. O slavnou trofej bude hrát opět známý obr

V úvodu to vypadalo, že by si bude muset slavný LeBron James nechat na finále zajít chuť. Hráči Celtics vedli po první čtvrtině 26:18 a také v polovině utkání vedli, byť už jen o čtyři body.

Tým Cavaliers se postupně zvedal, jak jinak i díky skvělému výkonu největší hvězdy týmu. James zastínil ve statistikách všechny hvězdy Bostonu. V počtu nastřílených bodů vyhrál nad Jaysonem Tatumem 35:24, ve statistice doskočených míčů byl v porovnání s Marcusem Morrisem úspěšnější - 15:12. A třeba v asistencích porazil Marcuse Smarta 9:7.

Třiatřicetiletý James tak slaví osmý postup do finále NBA v řadě (čtvrtý s Clevelandem Cavaliers) a celkově si o vítězství v zámořské soutěži zahraje podeváté. Boston Celtics prohrál poprvé v letošním play off na domácí palubovce a hned jej to stálo postup do finále.

"Byla to neuvěřitelná série. Nedali nám jediný míč nebo koš zadarmo. První dvě venkovní utkání jsme jasně prohráli, ale doma jsme se dokázali vrátit a teď můžeme slavit," radoval se James po postupu. Trenér poražených Brad Stevens označil výkon legendárního Jamese jako neuvěřitelný.