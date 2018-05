Házenkáře Dukly bude trénovat Čurda, do Brna se vrací Titkov

Bývalý reprezentant Čurda, jenž je členem exekutivy házenkářského svazu, bude trénovat Duklu společně s dalším někdejším hráčem Václavem Vraným. "Mám nejvyšší trenérskou licenci. Na lavičce jsem už zaskakoval. Týmu budu chtít vtisknout hlavně pevnou organizaci. Každý musí přesně vědět, co má na jaké obranné systémy hrát. Je třeba mít jasně dané šablony," uvedl Čurda, jehož pozice sportovního ředitele v klubu zanikne a rozmělní se na více osob.

Dukla se před měsícem utkala hned ve čtvrtfinále s Plzní a odveta za loňské finále Západočechům vyšla. "V průběhu sezony jsme měli problémy v herním projevu, což se projevovalo i ve výsledcích. Nejen v základní části extraligy, ale i v play off, a proto jsme se rozhodli pro změny v realizačním týmu. Nebylo to jen na základě pátého místa, ale i kvůli atmosféře v družstvu a horší komunikaci. Nebyl cítit progres," řekl ředitel klubu Vladimír Orság.

Ten přiznal, že dvaačtyřicetiletý Čurda nebyl první volbou, ale dvě připravené varianty se mu nepodařilo zrealizovat. "Není to nouzové řešení a doufáme, že to do týmu přinese nový impulz, zlepšení a návrat na medailové pozice. K tomu by týmu měla pomoci i účast ve Vyzývacím poháru. Je potřeba, aby nasbíral zkušenosti pro extraligu," dodal ředitel klubu.

Po vylepšení pozice z minulé sezony touží také v Brně, jež muselo letos bojovat o záchranu. Do Králova Pole se proto vrací trenér Titkov, který uplynulé tři roky strávil v Zubří a s Valašskem se rozloučil ziskem extraligového bronzu.

"Je to úspěšný trenér, vedení klubu i hráči věří, že nám pomůže vrátit herní pohodu a zlepšit tým ve všech činnostech," uvedl sportovní ředitel klubu Jan Schneider. Osmačtyřicetiletý Titkov dovedl v roce 2015 brněnské hráče k historickému bronzu.

Zubří už v březnu oznámilo, že Titkova od nové sezony vystřídá Dušan Poloz.