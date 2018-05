Brankář Štochl se nečekaně vrátí do házenkářské reprezentace

Dvaačtyřicetiletý brankář Petr Štochl se rok po ukončení reprezentační kariéry nečekaně vrátí do národního týmu. Gólmanský veterán z Füchse Berlín vypomůže českým házenkářům v play off kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Rusku.

Štochl se s reprezentací rozloučil vloni v červnu po utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Islandu. Národnímu týmu však momentálně chybí zraněný Martin Galia, a tak se Štochl rozhodl pomoci. Český celek posílí v průběhu přípravy na úvodní zápas play off s Ruskem, který se odehraje 8. června v Plzni, kde se Štochl narodil.

Reprezentanti už na startu tohoto týdne zahájili první blok přípravy, kterého se účastní především hráči z české ligy. Tým bude trénovat do čtvrtka a druhá fáze přípravy pak začne v Plzni v neděli. Do ní se už zapojí i opory ze zahraničí.

Některé hráče trápí zdravotní potíže. "Ze zdravotních důvodů vypadl z nominace pro první přípravný blok například Michal Kasal a chybí nám i Štěpán Zeman. Má problémy s ramenem, má individuální program, ale snad by měl být příští týden v pořádku," uvedl v tiskové zprávě jeden z dvojice českých trenérů Jan Filip. "Problémy s rukou měl Pavel Horák, ale doufáme, že i on bude v pořádku, protože to je pro nás klíčový hráč," dodal.

V nominaci na play off je zatím sedmnáct hráčů. "Počítáme s tím, že jednoho, dva hráče ještě doplníme. Je možné, že se tam může objevit někdo z těch mladších hráčů, kteří jsou s námi momentálně v Plzni," doplnil Filip.

Český celek se pokusí postupem přes Rusko navázat na skvělé výkony z lednového mistrovství Evropy, kde obsadil senzační šesté místo a vyrovnal nejlepší výsledek v samostatné historii. První utkání play off se hraje v Plzni 8. června od 20:00, odveta pak 12. června v Permu.