K postupové radosti stačila házenkářkám remíza

České házenkářky postoupily na prosincové ME do Francie, když v neděli v posledním kvalifikačním utkání v Mostě prakticky celý zápas nad Slovinskem vedly, a nakonec uhrály potřebnou remízu 30:30.

Radost českých házenkářek po stvrzení postupu na ME.

Helena Ryšánková se snaží probít slovinskou obranou v závěrečném duelu kvalifikace ME.

Senzační čtvrtfinalistky loňského MS tak budou mít šanci obhajovat desáté místo z minulého šampionátu. Od léta 2010, kdy trenér Jan Bašný převzal reprezentantky, uspěly už ve třetí ze čtyř evropských kvalifikací a mohou se těšit na los letošního ME, k němuž dojde už 12. června v Paříži.

Slovinsko sice dalo první dvě branky utkání, ale český tým se rychle dotáhnul zásluhou gólů z ruky Luzumové. Když se mu navíc povedlo roztáhnout hru do křídel, z nichž Hrbková i Malá pohotové zakončovaly, vzešla z toho tříbranková šňůra domácích. Slovinsko v prvním poločase neproměnilo dvě sedmičky, navíc se při dobře fungující české obraně nedostalo za celou dobu vůbec do brejků.

Do druhé části šly české ženy s pěti góly k dobru, jenže měly rozpačitý začátek plný chyb i vyloučení, což z náskoku dost umazalo. Slovinkám se navíc rozstřílela elitní kanonýrka francouzské ligy Grosová, takže ve 41. minutě z toho byl stav jen 21:20. Naštěstí se střelecky znovu připomněla Luzumová, jenže soupeřkám vycházela hra s maximálním rizikem a ruské sudí jim tolerovaly i dost tvrdou hru.

Když se Slovinsko dostalo znovu nebezpečně blízko na dostřel, pomohly národního týmu i skvělé zákroky brankářky Satrapové. V útoku se české hráčky ale dostávaly jen těžko do dobré pozice k zakončení, naopak na druhé straně byla Grosová k neudržení. Když se pět minut před koncem dostalo skóre do nerozhodné podoby 28:28, bylo jasné, že přichází drama. Nakonec vypjatý duel skončil dělbou bodů, což Česku k postupové radosti stačilo. „První poločas byl z naší strany naprosto výborný, ale tušil jsem, že takhle hrát celou dobu nevydržíme. Ve druhé části už byly holky horší, ale vůlí urvaly ten potřebný bod," mínil trenér Jan Bašný.

„Dlouho se to klíčové utkání pro nás vyvíjelo hodně dobře, protože se dařilo proměňovat šance, ale na druhé straně bylo těžké uhlídat Grosovou a její spolupráci s pivotem. Musely jsme o postup bojovat do poslední vteřiny, ale dokázaly jsme to a jsme tam," těšilo Luzumovou.