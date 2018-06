Má pět titulů, loučení s Mostem ale oplakala. Češka teď sní o Lize mistrů

Výraznou stopu zanechala česká házenkářská reprezentantka Markéta Jeřábková na prosincovém mistrovství světa v Německu. A nebylo divu, že se střelkyně Baníku Most ocitla v centru pozornosti zahraničních klubů. Třebaže celé jaro chyběla na palubovkách po operaci kolena, už má jasno o novém angažmá. V polovině července nastupuje do maďarského Érdu. „Loučení s Mostem jsem oplakala," svěřila se Jeřábková v rozhovoru pro Sport.cz.

V mosteckém Baníku jste strávila pět sezón, získala stejný počet titulů v české lize, navíc medailová umístění v interlize i triumfy v domácí pohárové soutěži. S jakými pocity odcházíte?

Mrzí mě, že jsem kvůli zranění nestihla závěr právě skončené sezóny. Původně to bylo vymyšlené tak, že bych zasáhla aspoň do finálových zápasů v lize. Ale musela jsem se přizpůsobit situaci, nebylo to možné. Holky to zvládly. A loučení bylo smutné, oplakala jsem ho. Úvahy, že po Jeřábkové už to nebude v Mostě takové jako dosud, však neberu. Život jde dál.

Co byste vzkázala novým hráčkám, které do Mostu přicházejí?

Mají příležitost, aby se ukázaly. Čekají je i evropské poháry, což je pro všechny dobrý zdroj zkušeností.

Proč míříte právě do maďarské ligy?

Pocházím z Plzně, hrála jsem za Most a žiju v Písku. Při novém angažmá jsem zohledňovala i dojezdovou vzdálenost kvůli rodině.

Do Německa nebo Rakouska by to bylo z Písku zřejmě blíž...

Šlo by to taky, ale Maďaři přistoupili na částku, jakou za mě vyžadoval Most. Z tohoto pohledu je to Maďarsko.

Kdy nastupujete do nového působiště?

V polovině července. A plánuji, že bych měla být v té době připravená začít přípravu s týmem.

S jakou vizí odstartujete příští etapu házenkářské kariéry?

Chtěla bych si v budoucnu zahrát Ligu mistryň. Érd byl v tamní lize třetí za dvěma celky, co v ní účinkují.

V Maďarsku působí i vaše reprezentační spoluhráčka Jana Knedlíková. S Györem vyhrála i vaši vysněnou Ligu mistrů!

Jana je momentálně taky zraněná, stejně jako já sledovala kvalifikační vrchol o postup na mistrovství Evropy se Slovinskem v Mostě jen z tribuny. V Maďarsku budeme mít k sobě docela blízko a budeme hrát proti sobě.