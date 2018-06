Basketbalistky se trefovaly z dálky a oplatily Chorvatsku porážku

"Dneska jsme proměňovaly to, co v předchozím utkání ne. Někdy to tak prostě je, že nespadne nic a další den skoro všechno, i šťastné střely. Je fajn, že se ta úspěšnost zase někdy otočila. V předchozích přípravných zápasech se taky moc nevedlo střelecky. Dneska jsme to snad prolomily," řekla Pecková.

Češky opět postrádaly několik svých opor v čele se zraněnou kapitánkou Kateřinou Elhotovou či Alenou Hanušovou, která po nedávné operaci byla jen v hledišti. Celkem nastoupilo pouze šest hráček z hlavního kádru.

Chorvatky povzbuzeny středeční výhrou začaly aktivně. Na přelomu první a druhé čtvrtiny ale poslal trenér Štefan Svitek do hry nejzkušenější možnou sestavu a ta šňůrou 20:4 získala vedení až o 13 bodů. Rozstřílely se zejména Pecková a Renata Pudláková.

Soupeře se však nepovedlo zlomit a Chorvatky se držely ve hře. Osm minut před koncem dokonce srovnaly, ale pak dala důležitou trojku Petra Záplatová, Češky si pomohly i útočným doskokem a agresivní obranou a do koncovky si vybojovaly dvouciferný náskok, který už nepustily.

"Měly jsme tam náskok, ale pak jsme si to zase nechaly utéct. Máme problém, že hrajeme ve vlnách. Když už máme náskok, tak ho neumíme kontrolovat. Asi je to i tím, že jsme mladý tým a nejsme tolik zkušené, ale to si sedne. Hlavně že se dneska vyhrálo," míní Pecková.

"Jsem spokojený. Chorvatky byly dobrým soupeřem, hrály tvrdě, moderně, takže to pro nás byl dobrý test. I ta prohra nás posunula dál, poučili jsme se a dnes nám začalo padat i z venku. Trochu nám pokulhává podkošová hra, kde se těžko prosazujeme. Ale holky nechaly na hřišti hodně sil a posouváme se dál," hodnotil dvojzápas s Chorvatskem trenér Svitek.

Kromě Pecková byla s 15 body střelecky aktivní Záplatová, po 11 bodech daly Karolína Elhotová a Pudláková a 10 bodů přidala Dana Kušlitová. Podobně jako ve středu pak týmu hodně pomohla rozehrávačka Kateřina Bartoňová, která odehrála sice jen 11 minut, ale s ní na hřišti Češky přehrály soupeře o 16 bodů.

"Kateřina Bartoňová je zkušená hráčka, od které očekáváme, že potáhne tým na hřišti, a jsem rád, že jí tyto dva zápasy vyšly. Dobře hrála i Dana Kušlitová na to, jak málo zkušeností z mezinárodních zápasů má," ocenil Svitek.

Češky ještě v létě čeká 19. až 21. června přípravný turnaj v Karlových Varech.