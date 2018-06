Štochl se loučil fantastickým představením. K odvetě do Ruska nejede, nemá vízum

„Líp to naplánovat nešlo, pro mě hodně povedená tečka. Před rokem jsem se s národním mužstvem sice oficiálně rozloučil, ale teď nastala situace, v níž jsem nechtěl nechat kluky ve štychu. Slíbil jsem trenérům, že budu k dispozici, abych předal zkušenosti a gólmanský post byl ten, o nějž se můžeme opřít," líčí Štochl, jenž byl původně připraven jen jako alternativa k Tomáši Mrkvovi do české branky

Střídal už ale po čtvrthodině za stavu 4:11 a začal čarovat. „Jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být," těší Štochla, jenž v některých okamžicích branku doslova uzamkl. Hlavně ve druhé půli přiváděl ruské střelce k zoufalství. Blýskl se například třemi zákroky po sobě v oslabení. „To bych považoval za jeden ze zásadních momentů. Předtím v poločase, když jsme byli mínus pět, jsem se znovu rozcvičil, zahřál kosti. Člověku pak pomůže, když hned na začátku chytne jeden dva balóny," tvrdí Štochl.

Do úterní odvety v Permu už ale nezasáhne. „Nemám ani vyřízené vízum do Ruska. Pro mě to bylo v pátek večer skutečně tečka za čtvrtstoletím vrcholné házené právě doma v rodné Plzni," míní brankář, jenž za národní tým odchytal 204 utkání a minulý týden definitivně uzavřel i klubové působení ve Füchse Berlín.

Po dvanácti letech ve službách mužstva, s nímž letos získal i EHF Cup, připravilo devět tisíc diváků v berlínské metropoli velkolepé loučení. „Bylo to dojemné, ale hrozně jsem si celou akci užil. Moje tělo by ještě určitě vydrželo další rok, ale já sám cítím, že teď je správný čas skončit," říká.

„Psychicky už to bylo těžké, neustále dokola ten samý rytmus. Strávil jsem několik let v reprezentaci s Romanem Bečvářem starším, teď už několik let hraju s mladším. Nechtěl jsem se dočkat, že bych hrál s jeho vnukem. Těch hráčů, jejichž děti se už objevily v nároďáku, je víc. To asi stačí," smál se Štochl, jenž si házenou zahraje ještě příští sobotu na plzeňském zimním stadiónu při loučení Filipa Jíchy.

Jako poslední sportovní přání má Štochl postup Česka na lednový šampionát do Německa a Dánska. „Tam už bych klukům ale určitě jen držel palce. Těším se, že budu mít víc klidu, v létě si dám o dvě piva víc, vychutnám si grilovačky a pak si najdu čas i na další aktivity. Moc mě láká jít v zimě na lyže," dodává