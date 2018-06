Házenkářky Slavie povede makedonský kouč Kuzmanoski

Házenkářky pražské Slavie vstoupí do sezony s novým koučem, domácí vicemistryně převzal Rubin Kuzmanoski. Čtyřiačtyřicetiletý Makedonec do interligy přichází od kosovského mistra Prištiny a podepsal s vedením Slavie smlouvu na rok s opcí. Dosavadní trenér Richard Řezáč zaujme pozici asistenta.

Pražanky v uplynulých třech letech skončily vždy druhé za Mostem. Stříbrnou příčku obsadily letos i ve společné česko-slovenské interlize. Změnou kouče chce vedení klubu dodat týmu nový impulz.

"Trenér Richard Řezáč je s některými hráčkami v družstvu už pět let, ony znají jeho, on zase je a myslím, že je potřeba dodat všem stranám nový impulz. Navíc Richard není profesionální trenér, chodí do civilního zaměstnání a skloubit pracovní a trenérské povinnosti při dospívání jeho dvou dcer je leckdy nadlidský úkol," řekl s úsměvem pro klubový web prezident Richard Toman.

Kuzmanoski zahájí se slávistkami přípravu 11. července, pak s nimi odjede na soustředění do Tachova. Spoléhat už nebude moci na reprezentační brankářku Petru Kudláčkovou, neboť odešla do švédského Kristianstadu.