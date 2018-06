Beachvolejbalistky Kolocová s Kvapilovou se těší mezi vysoké pece i do Haagu

„V Ládví chceme vyhrát, loni jsme se zapomněly přihlásit, letos jsme si daly záležet, aby to bylo včas. Turnaj je pro nás důležitý v tom, že se chceme rozehrát po čtrnáctidenní přípravě, v níž jsme do hry zařazovaly nové herní prvky," říkala přesvědčivě na čtvrtečním setkání s novináři Kristýna Hoidarová Kolocová. Fanoušci mohou získat vstupenky na turnaj v Ládví i přes jejich facebook kolocovakvapilova. Začíná se už v pátek.

Z ranařky bude technická zakončovatelka

Trenér Andrea Tomatis zařadil do hry české dvojice nové prvky. „Řekl jsem jim, že musí co nejvíc eliminovat chyby, změnit svoji hru. Výsledky nepřijdou hned, ale jdeme po správné cestě," vysvětlil kouč důvody dosavadních nevyrovnaných výkonů. Zmíněná čtrnáctidenní příprava by měla vicemistryně Evropy posunout zase kus dopředu. Teď je třeba to ověřit na kurtu.

„Jedná se o spoustu prvků, drobností, které v konečném důsledku zlepší naši hru. Třeba odstoupení od sítě, snížení postavení při bloku soupeřek, nahrávky prsty za všech okolností a povětrnostních podmínek. Nikdy jsem tak často nenahrávala prsty jako teď. Někdy na ty změny myslíme až moc a nesoustředíme se na hru. Občas to bolí, jsme na sebe naštvané a tváříme se, proč hraješ tohle..., ale víme, že to je dlouhodobý proces. Nejde jen o tuto sezónu, ale i ty následující. Vždyť příští rok začne kvalifikace o olympijské Tokio," konstatovala Hoidarová Kolocová.

„Pro mne byly ty změny ještě náročnější. Trenér chce, abych nahrávala prsty, dřív jsem to skoro vůbec nedělala, teď dávám devadesát procent přihrávek tímto způsobem. A taky zkouším hrát chytřeji a variabilněji na smeči. Abych to třeba i strhávala k lajnám a nedávala jako šestkový hráč jen rány do diagonály, přidala se Kvapilová. Kouč konstatoval, že nové prvky probleskávají v jejich hře stále víc.

Mezi železem a trenér na roztrhání

Obě se hodně těší do Ostravy, kde se hraje příští týden turnaj světové série v Oblasti Dolní Vítkovice. „Je to zvláštní prostředí. Vysoké pece kolem... Tolik železa pohromadě žádná z beachvolejbalistek pohromadě neviděla. Třeba nám pomůže, když budou koukat po těch vysokých pecích," říkala s úsměvem Hoidarová Kolocová. Na hlavní kurt se vejde 2700 diváků, na všechny čtyři dohromady celkem 6000. „Ať jich přijde co nejvíc," přála si Kvapilová.

„Zázemí ve Vítkovicích je ale skvělé, lepší než na spoustě i pětihvězdičkových turnajů světové série. Těším se na to. Prostředí je opravdu specifické, nic podobného jsem nikde nezažila. Třeba ve Švýcarsku se hrálo ve vysoké nadmořské výšce, kolem dokola zasněžené špičky velehor. Jenže hory každý viděl. Tolik železa kolem sebe určitě ne. Ve Stavangeru se hraje na plošinách na moři," dodala.

Vrcholem sezóny pak bude mistrovství Evropy, které v polovině července začíná v Nizozemsku. Hrát se bude v Haagu, Rotterdamu, Apelddornu a Utrechtu. „My jsme v Haagu a ideální by bylo vyhrát skupinu, abychom se nemusely stěhovat. Jinak to bude šampionát na taškách a po hotelích. Neklademe si konkrétní cíl, tedy obhajobu stříbra. Můžeme dopadnout hůř, nebo i líp," pravila Hoidarová Kolocová. Soupeřkami ve skupině budou Rusky, Polky a Finky.

„S Ruskami a Polkami jsme ještě nehrály. S Finkami jednou a porazily jsme je. Máme ale k dispozici dostatek videí a materiálu, kouč nás na všechny soupeřky určitě dobře připraví," dodala.

Andreu Tomatise čeká pořádný zápřah. Koučuje nejen dívčí dvojici, ale i mužskou: Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem, kteří hrají v Utrechtu. „Počítám, že budu hodně cestovat, ale měl bych to stíhat," usmíval se trenér.

„Už jsme povolali tatínka Míši, který nám pomůže s rozcvičováním, přijede i můj manžel a rodiče," pravila Kristýna Hoidarová Kolocová s tím, že ideální by bylo, sejít se s klukama při vyřazovacích bojích v Haagu. „Letos už jsme obletěly svět, občas cítíme únavu, ale tyhle turnaje a další pětihvězdičkové chceme zvládnout," říkala přesvědčivě Michala Kvapilová.